"Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa" iyi başladı
Rafadan Tayfa'nın üçüncü sinema filmi "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa"yı vizyondaki ilk üç gününde 439 bin 456 kişi izledi.
Kültür Sanat 09.01.2023, 21:24
TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT ortak yapımı "Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa", 2023'ün en iyi açılış yapan filmi ve en iyi açılış yapan animasyon filmi oldu.
İsmail Fidan'ın yönetmenliğini ve müziklerini üstlendiği, senaryosunu Ozan Çivit'in kaleme aldığı yapım, minik seyirciler kadar yetişkin izleyicinin de ilgisini çekti.
TRT Çocuk'un sevilen kahramanlarının maceralarını konu alan filmde Hayri, Kamil, Sevim, Hale, Akın ve Mert'in dünyada mahsur kalan uzaylı arkadaşlarını, uzay gemisine ulaştırmaya çalışırken yaşadıkları anlatılıyor.
Türkiye'de 81 ilde, 692 salonda vizyona giren film, Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa ve Azerbaycan'da da 5 Ocak'tan itibaren sinemaseverlerle buluştu.
Kaynak: AA
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