Mahsun Kırmızıgül'ün birçok önemli sanatçıyı bünyesinde toplayarak 90'lı yıllara damgasını vuran Prestij Müzik'i anlatacağı filmi Prestij Meselesi'nin vizyon tarihi belli oldu. Film, 3 Şubat 2023'te gösterime girecek.

Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmen koltuğunda oturacağı, müzik kariyerinde önemli bir dönemi temsil eden Prestij Müzik günlerini anlatacağı film, 3 Şubat 2023'te sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

1991 yılında kurulan ve ilerleyen yıllarda kurucularından Hilmi Topaloğlu ve Burhan Aydemir'e Mahsun Kırmızıgül'ün de ortak olduğu Prestij Müzik, özellikle 90'lı yılların müzik piyasasına damga vurmuş, Mahsun Kırmızıgül başta olmak üzere bünyesinde yer alan Özcan Deniz, Alişan, Mustafa Sandal, Ferhat Tunç, Edip Akbayram, Gülşen, Adnan Şenses, Kibariye, Haluk Levent gibi isimlerle adından söz ettirmişti.

Markanın bünyesinde yer alan sanatçıların kendi aralarındaki polemikler, yönetim katında yaşanan fikir ayrılıkları, henüz muğlaklığını koruyan birçok tartışma, 2001 ekonomik krizinin etkileriyle birlikte Prestij Müzik şaşalı günlerinden uzaklaşmış ve Mahsun Kırmızıgül 2001'de firmadan ayrılmıştı.

Prestij Müzik'in kuruluşu, yükselişi ve içerisinde yaşananları anlatması beklenen Prestij Meselesi'nde, Biran Damla Yılmaz, Erkan Petekkaya, Erdal Özyağcılar, Eser Yenenler, Engin Hepileri, Melisa Döngel gibi isimler yer alacak.

Mahsun Kırmızıgül'e oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün hayat verebileceği konuşulurken Özcan Deniz ve Alişan gibi isimleri kimlerin canlandıracağı henüz açıklanmadı.