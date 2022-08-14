Pota filminin galası yapıldı

Başrolünde genç oyuncu Alp Akar'ın yer aldığı Pota filminin galası, İstanbul Beyoğlu'ndaki Atlas Sineması'nda gerçekleştirildi. Senaryosunu Ahmet Toklu'nun kaleme aldığı ve aynı zamanda yönetmenliğini de üstlendiği TRT ortak yapımı Pota'nın galasına çok sayıda davetli katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen ve Ahmet Toklu’nun da ilk uzun metrajlı filmi olan Pota’da Alp Akar’ın yanı sıra Bahar Hacıbektaşoğlu, Sibel Melek Arat, Egemen Almacı, Mert Erdoğdu, Mehmet Halil Çelik, Samet Sevtekin, Miraç Çelen, Özgür Dereli, Burhan Yıldız gibi isimler rol aldı.

Film, 19 Ağustos 2022 Cuma günü vizyona girecek.

Geçen yıl İspanya'da düzenlenen 21. Cerdanya Film Festivali'nde en iyi filme verilen Sosyal Bakış Ödülü’nü ve 2021’de düzenlenen Antalya Film Festivali'nde Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Ödülü’ne değer görülmüştü.

Sınıflar arasındaki farklılıkları basketbol üzerinden anlatan film, yaşadıkları semte basket potası kuran yoksul çocukların mücadelesini anlatıyor.

Filmin konusu:

Ahmet, Rusya'ya giden babası uzun zamandır para gönderemeyince, okul saatleri dışında, yaşadığı yoksul semtin yanındaki lüks ve güvenlikli sitedeki markette çalışmaya başlar. Ahmet, aşık olduğu Kezban'ın, bir gün okula basketbol eşyalarıyla gelen Erhan'a olan ilgisini görünce, basketbol oynamaya karar verir. Ama önemli bir sorun vardır. Semtlerinde basketbol oynayabilecekleri bir pota yoktur. Ahmet bu engeli ortadan kaldırmak için bir yol bulmaya çalışır.