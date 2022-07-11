'Posterist Uluslararası Poster Sergisi' İstiklal Caddesi’nde açıldı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü öğretim görevlilerin ortak katkı ve emekleriyle hazırlanan Ayrımsız temalı “Posterist Uluslararası Poster Sergisi”, Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle önce Ayasofya Yerleşkesi’nde sergilendi, şimdilerde de İstiklal Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor.

Birçok ülkeden tasarımcıların posterleri aracılığıyla toplumsal ve bireysel bakış açılarını paylaştığı serginin açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Fahameddin Başar ve Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Amine Refika Zedeli ile çok sayıda sanatsever, akademisyen ve öğrenci katıldı.

Serginin Proje yöneticisi Amine Refika Zedeli ise 1. Uluslararası Poster Sergisi’nin müşterek bir emeğin ürünü olduğunu vurgulayarak, FSMVÜ Grafik Tasarımı Bölümünce ilk uluslararası bir organizasyon olarak bir sergi düzenlemeye karar vererek yola çıktıklarını ifade etti. İlkini FSMVÜ Ayasofya Yerleşkesi’nde açtıklarını ifade etti. Zedeli, şubat ayında başlayan yarışmaya 32 ülkeden 736 tasarımcının başvurduğunu, 24 kişilik jürinin 99 posteri sergilemeye değer gördüğünü dile getirerek, “Farklı kültürlerin birleştiği bu iki ayrımsız noktada ziyaretçilerin etkileşimiyle posterler bir daha anlam kazanacak” dedi

Her yıl farklı temalarla tekrarlanacak Uluslararası Poster Sergisi’nin jürisi, ulusal ve uluslararası akademisyen ve tasarımcılardan oluştu. Seçilen poster tasarımları, 15 Ağustos’a kadar İstiklal Sanat Galerisi’nde görülebilecek.