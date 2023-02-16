Perre Antik Kenti'ne depremde bir şey olmadı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği illerden Adıyaman'da, tarihi ve kültürel yapılardaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Kent merkezindeki Komagene Krallığının 5 büyük şehrinden biri olan, sur duvarları, halen kullanılan çeşme ve yaklaşık 200 kaya mezarının bulunduğu Perre Antik Kenti, depremde hasar görmedi.

Geçici olarak ziyarete kapatılan Perre Antik Kenti'nin girişindeki yolcu karşılama merkezinin çatı bölümü kısmen hasara uğradı.

Kentin farklı bölgelerindeki tarihi ve kültürel yapıları inceleme çalışmaları sürüyor.