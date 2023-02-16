Perre Antik Kenti'ne depremde bir şey olmadı
Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti depremden etkilenmedi.
Kültür Sanat 16.02.2023, 18:10
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği illerden Adıyaman'da, tarihi ve kültürel yapılardaki hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
Kent merkezindeki Komagene Krallığının 5 büyük şehrinden biri olan, sur duvarları, halen kullanılan çeşme ve yaklaşık 200 kaya mezarının bulunduğu Perre Antik Kenti, depremde hasar görmedi.
Geçici olarak ziyarete kapatılan Perre Antik Kenti'nin girişindeki yolcu karşılama merkezinin çatı bölümü kısmen hasara uğradı.
Kentin farklı bölgelerindeki tarihi ve kültürel yapıları inceleme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9