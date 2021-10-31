banner38

Patara'ya olan ilgi giderek artıyor

Antalya'da bulunan Patara Antik Kenti, tanıtım faaliyetlerinin ardından daha fazla ilgi göstermeye başladı.

Kültür Sanat 31.10.2021, 00:16
Patara'ya olan ilgi giderek artıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi Patara Yılı ilan etmesinin ardından bilinirliği artan Antalya'nın Kaş ilçesindeki antik kentin ziyaretçi sayısı yükseldi.

Patara Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, AA muhabirine, Patara Yılı ilanının bölge için ivme oluşturduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a şükran duyduklarını dile getiren Işık, Patara'nın bir marka haline geldiğini vurguladı.

Bu durumu antik kente gelen ziyaretçi sayılarından anlayabildiklerini belirten Işık, "Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün verilerine göre, geçen yıl eylül sonu itibarıyla ziyaretçi sayısı 257 bin 561 olmuştu. Bu yıl ise aynı dönemdeki ziyaretçi sayısı 100 binlik artışla 355 bine çıktı. Ayrıca ören yerlerimizin dışındaki özellikle kum tepelerimiz de inanılmaz bir ziyaretçi akınına uğradı. Buradaki sayının 250 veya 400 bine ulaştığını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Nero hamamı kazısı tamamlandı

Işık, sene boyunca devam edilen kazı çalışmalarının bu yıl iki bölgede gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bunlardan birinin kent kapısının hemen yanında yükselen Tepecik mevkisinde yapıldığını belirten Işık, şunları kaydetti:

"Burada Gençlik ve Spor Bakanlığının gönüllü programından yararlanarak öğrencilerle çalıştık. Kazılarda milattan önceki yıllara ait bulgular çıkmaya devam etti. İkinci kazı alanımız da İmparator Nero tarafından yaptırılan ve çok uzun yıllar bu kente hizmet eden bir hamam yapısı. Bunun içerisinin kazısını tamamladık. Surla arasındaki bölgeyi, sütunlu caddeye ve liman caddesine kadar birleştirmeyi düşünüyoruz. Bunu tamamlarsak bu yılki çalışmalarımızın da sonuna geleceğiz."

Patara'da süren restorasyonlara da değinen Işık, şu anda iki büyük çalışma yapıldığını söyledi.

Işık, bunlardan birinin deniz feneri, diğerinin ise Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan Telsiz Telgraf İstasyonu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Deniz feneri, en kapsamlı ve en zor restorasyon çalışmalarından birisi. Çok yeni yöntemler kullanılıyor. Gelecek yıl ağustos veya eylülde tamamlanacağını öngörüyoruz. Telsiz Telgraf İstasyonu ise müzeleştirilme çalışmasına doğru yol alıyor. Olağanüstü değere sahip deniz feneri ve Telsiz Telgraf İstasyonu'nun restorasyonu tamamlandığında ülkemize çok kıymetli, çok önemli, dünya çapında ses getirecek eserler kazandırılmış olacak. Patara deniz fenerinin üzerinde ışık çaktığını görmek benim için gerçekten mutluluk verici olacak."

Kaynak: AA
#patara #antik kent #Antalya
Yorumlar (0)
banner35
14
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Beşiktaş 11 20
4. Konyaspor 11 20
5. Alanyaspor 10 20
6. Fenerbahçe 11 19
7. Karagümrük 10 18
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 11 16
10. Adana Demirspor 10 13
11. Sivasspor 11 12
12. Başakşehir 10 12
13. Gaziantep FK 10 12
14. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
15. Kayserispor 10 11
16. Kasımpaşa 11 9
17. Giresunspor 10 9
18. Antalyaspor 10 9
19. Göztepe 10 8
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Bandırmaspor 11 21
5. Erzurumspor 10 19
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Boluspor 10 12
10. Samsunspor 10 12
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Manisa FK 11 10
16. Altınordu 10 10
17. Adanaspor 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 9 17
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Brighton 10 16
8. Tottenham 10 15
9. Everton 9 14
10. Leicester City 10 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 9 10
16. Watford 10 10
17. Burnley 10 7
18. Leeds United 9 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 24
2. Sevilla 11 24
3. Real Sociedad 11 24
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Valencia 12 16
10. Barcelona 10 15
11. Espanyol 11 14
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 11 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 12 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3