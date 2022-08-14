Patara'da ilginç buluşlar

Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bulunan kemiklerin M.Ö 6. yüzyıla ait olduğunu belirtti.

Işık, paylaşımında, şunları ifade etti:

"Tepecik kazı çalışmalarımızda bulunan zooarkeoloji kalıntılarında Doç. Dr. Canan Çakırlar tarafından iki köpekbalığı ve bir vatoza ait omurgalar tespit edildi. Köpekbalıklarından birisinin boyunun yaklaşık 1,30 metre, diğerinin ise yaklaşık 2 metre olduğu tahmin ediliyor. M.Ö. 6. yüzyıla ait tabakalardan gelen bu kemikler, 2 bin 600 yıl önce yaşamış Pataralıların beslenme alışkanlıkları konusunda bilgi veriyor.”