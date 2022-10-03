Pamukkale 1 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı

Denizli'deki dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale, 1 Ocak-30 Eylül 2022 tarihleri arasında 1 milyon 557 bin 851 ziyaretçiyi ağırladı.

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, yaptığı yazılı açıklamada, Pamukkale'yi geçen ay 271 bin 861 kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Şen, böylece ocak ayı başından geçen ayın sonuna kadar Pamukkale'ye gelen ziyaretçi sayısının 1 milyon 557 bin 851 kişiye ulaştığını söyledi.

Bölgedeki turizm işletmecilerinin turist sayısındaki artıştan memnun olduğunu kaydeden Şen, gelecek yıl Pamukkale'de ziyaretçi yoğunluğunun daha da artmasını beklediklerini bildirdi.