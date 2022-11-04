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Oyuncu Oyuncu Rıza Akın'ın cenazesi Adana'da toprağa verildi

65 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Rıza Akın'ın cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi.

Kültür Sanat 04.11.2022, 21:18
Oyuncu Oyuncu Rıza Akın'ın cenazesi Adana'da toprağa verildi

Beyin kanaması geçirdikten sonra kaldırıldığı yoğun bakım servisinde 2 Kasım'da yaşamını yitiren Akın için Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi.

Akın'ın Japon asıllı eşi Miho Shimotashiro Akın törende, çok üzgün olduğunu söyleyerek "Benim için baba, çocuk, kardeş, sevgili, eş, aile, benim için her şeydi. Ben her şeyi kaybettim." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Akın'ın doğruluğunu ve dürüstlüğünü bozmayan çok saygın bir insan olduğunu anlatarak "Böyle bir adamdı Rıza işte. Her türlü koşula, zorluğa, zorlamaya rağmen karakterinden, duruşundan, inanışından, mücadelesinden taviz vermeyen insanlar, çok saygılı insanlar." diye konuştu.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Rıza Akın'ın bir süre belediyede de görev yaptığını anımsatarak "Benim belediyecilik anlayışımda çok rolü var. Şu kalabalığı görünce, güzel yaşamak, insanlarla birlikte yaşamak, insanlar adına yaşamak herhalde en önemli şey. Bir insan için en güzel hediye, ölümünde dostlarıyla beraber olması, ölümüne dostlarının üzüntü duyması, belki bir insanın yaşamındaki en büyük zenginliği. Rıza bu anlamda çok zengindi. Bugün de zaten burada görüyoruz, toprağı bol olsun." ifadesini kullandı.

Törene katılan sanatçının ailesi, arkadaşları ve sevenleri gözyaşı döktü.

Akın'ın fotoğraf ve görüntülerinden hazırlanan video izletilen törenin sonunda, sanatçının cenazesi salondan alkışlarla uğurlandı.

Rıza Akın'ın naaşı Asli Mezarlık'ta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Rıza Akın kimdir?

"Beyaz Gelincik", "Kardeş Payı" ve "Cesur Yürek" gibi televizyon dizilerinin yanı sıra "Ceviz Ağacı" ve "Bayi Toplantısı" adlı filmlerin de aralarında olduğu çok sayıda yapımda rol alan oyuncu Rıza Akın 15 Eylül 1957'de Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi.

Ortaokuldayken tiyatroya başlayan sanatçı, daha sonra Ankara'ya taşındı ve Ankara Birlik Tiyatrosunda profesyonel oyunculuğa adım attı.

Tiyatroya 1969-1977 yıllarında ara veren oyuncu, bir süre gazetecilik de yaptı. Akın tiyatroya Adana'da devam etti ve 1997'de kurduğu Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğunun 5 yıl boyunca sanat danışmanlığını yaptı.

Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan "Kuartet" adlı filmiyle 2005'te oyunculuğa dönen, birçok dizi ve filmde oyunculuk yapan Akın, 2019'da Japon Miho Shimotashiro ile evlendi.

İstanbul'da beyin kanaması geçiren ve ameliyattan sonra yoğun bakıma alınan Akın 2 Kasım'da 65 yaşında hayata veda etti.

Kaynak: AA
#Rıza Akın #cenaze #Adana
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