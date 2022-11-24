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Oxford Sözlüğü bir ilke imza attı

Oxford yılın kelimesini ilk defa internetten verilecek oylarla seçecek.

Kültür Sanat 24.11.2022, 17:01
Oxford Sözlüğü bir ilke imza attı

Geleneksel olarak her sene, dünya çapında etkili olan bir kelimeyi seçen Oxford İngilizce Sözlüğü, bir ilke imza attı. Oxford yılın kelimesini ilk defa internetten verilecek oylarla seçmeye karar verdi.

İngilizceyi yaşatmayı ve yaygınlaştırmayı hedefleyen bu uygulama tarihte ilk defa bütün dünya tarafından hayata geçecek.

Bu yaklaşımın Kovid-19 pandemisi sonrası dünyada en doğrusu olduğunu söyleyen Oxford Languages yöneticisi Casper Grathwohl şöyle konuştu:

Dünya geçen yıl bizlere tekrar açıldı. Bu sebeple bizler de yılın kelimesini seçme şansını dünyanın dört bir yanındaki dil severlere bırakmanın doğru olacağı kanısındayız. Hepimiz İngilizcenin değişen yolculuğunun parçasıyız. Zor bir yıl olsa da kelimeleri seven kişilerin bu yolculukta bizlerle olmayı seveceğini düşünüyoruz.

Üç aday belirlendi

Sözlükbilimciler tarafından kısaltılan listede, internet kullanıcılarının oy verebileceği üç kelime belirlendi. Adaylardan ilki Neal Stephenson'ın 1992'de yayımladığı Snow Crash romanında geçen "metaverse" oldu. Oxford Language yapay gerçekliğin yaygınlaşmasıyla bu kelimenin kullanımının geçen yıla göre 4 kat arttığını bildirdi.

Kullanıcılara oylamada sunulan diğer kelimeyse sosyal medya platformu Twitter'da kullanılan "#IStandWith" (Yanındayım) oldu. Rusya–Ukrayna Savaşı'ndan Johnny Depp ve Amber Heard'ün davasına kadar birçok farklı konu üzerinde açılan başlıklarda kullanılan kelime, 2022'de epey sık görüldü.

Bir kişinin ne olursa olsun istediğini yapması anlamına gelen "goblin mode" üçüncü aday unvanını kazandı. Terim, ABD'li model ve oyuncu Julia Fox'un pandemi sonrası normale dönmek anlamında kullanımı sonrası popülerlik kazandı.

Baş editör Fiona McPherson ve Jonathan Dent, uzun listede yer alan kelimeler arasından sonuca zor bir şekilde vardıklarını ifade etti.

Oylar 2 Aralık 2022 tarihine kadar resmi internet sitesi üzerinden kullanılabilecek. Şu ana kadar yaklaşık 45 bin kişinin oy kullandığı ankette sonuçlar 5 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.

Kaynak: Independent Türkçe

#oxford sözlüğü #Yılın kelimesi
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