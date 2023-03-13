banner38

Oscar ödülleri sahiplerini buldu

"Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi damga vurdu. Film "En İyi Film Ödülü" başta olmak üzere tam 7 dalda Oscar kazanarak gecenin en çok ödül kazanan yapımı o

Kültür Sanat 13.03.2023, 08:12
Oscar ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 95. Akademi Ödülleri'ni kazananlar belli oldu. Ödül törenine, "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filmi damga vurdu. Film "En İyi Film Ödülü" başta olmak üzere tam 7 dalda Oscar kazanarak gecenin en çok ödül kazanan yapımı oldu. İşte gecenin kazananları.

95. Oscar Ödül Töreni, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlendi. Törenin sunuculuğunu komedyen Jimmy Kimmel üstlendi.

En İyi Film Ödülü "Everything Everywhere All At Once"a gitti. Film toplam 7 ödül aldı. Diğer taraftan, ilk kez Asya kökenli bir kadın, Michelle Yeoh, En iyi Kadın Oyuncu ödülüne sahip oldu. Yeoh aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) İyi Niyet Elçisi.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) Altın Küre'de de aynı ödülü kazandı. Ke Huy Quan, teşekkür konuşmasını yaparken gözyaşlarını tutamadı. 85 yaşındaki annesine seslenen Quan "Anne ben Oscar aldım" dedi. 1984 yılında IndianaJones And The Temple Of Doom filminde çocuk oyuncu olan Vietnam asıllı Ke Huy Quan, bir dönem mülteci kampında yaşadığını hatırlatıp "Bu bir Amerikan rüyası, hayallerinizi canlı tutun" dedi.

95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecenin kazananları

Katılımcıların törene gelişlerinde üzerinde yürüdükleri geleneksel kırmızı halı yerine, bu yıl bej rengi halının kullanılması dikkati çekti. Törende bazı ünlüler, mavi kurdele takarak BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) "Sığınmacılarla Birlikteyim" kampanyasına destek verdi.

95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecenin kazananları

Şarkıcı Rihanna ve Lady Gaga törende sahne aldı. Lady Gaga törenin başında giydiği kıyafetini değiştirerek sahneye kot pantolon ve tişört ile makyajsız olarak çıktı. Geçen sene canlı yayında sunucu Chris Rock'ı tokatlayarak törenin gündemine damga vuran oyuncu Will Smith ise seyirciler arasında yer alamadı. Smith'in bu olay nedeniyle 10 yıl boyunca Oscar Ödül törenine katılımı yasaklanmıştı.

95. Oscar Ödüllerinin kazananları şunlar oldu:

En İyi Film: "Everything Everywhere All At Once"

En İyi Kadın Oyuncu: Michelle Yeoh, "Everything Everywhere All At Once"

En İyi Erkek Oyuncu: Brendan Fraser, "The Whale"

95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecenin kazananları

En İyi Yönetmen: Daniel Kwan ve Daniel Scheinert, "Everything Everywhere All At Once"

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Jamie Lee Curtis, "Everything Everywhere All At Once"

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ke Huy Quan, "Everything Everywhere All At Once"

En İyi Uluslararası Film: "All Quite On The Western Front" (Almanya)

95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecenin kazananları

En İyi Özgün Senaryo: "Everything Everywhere All At Once"

En İyi Uyarlama Senaryo: "Women Talking"

En İyi Belgesel: "Navalny"

En İyi Kısa Belgesel: "The Elephant Whisperers"

95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecenin kazananları

En İyi Animasyon Filmi: "Pinocchio"

En İyi Sinematografi: James Friend, "All Quite On The Western Front"

En İyi Görsel Efekt: "Avatar: The Way of Water"

En İyi Film Kurgusu: "Everything Everywhere All At Once"

95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecenin kazananları

En İyi Film Müziği: "All Quite On The Western Front"

En İyi Özgün Şarkı: RRR, "Naatu Naatu"

En İyi Ses Kurgusu: "Top Gun: Maverick"

En İyi Yapım Tasarımı: "All Quite On The Western Front""

En İyi Kısa Film: "An Irish Goodbye"

95. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte gecenin kazananları

En İyi Kısa Animasyon: "The Boy, The Mole, The Fox and The Horse"

En İyi Kostüm Tasarımı: "Black Panda: Wakanda Forever"

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı: "The Whale"

#Oscar ödülleri
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 60
2. Fenerbahçe 23 51
3. Beşiktaş 24 46
4. A.Demirspor 24 42
5. Trabzonspor 24 41
6. Başakşehir 23 40
7. Kayserispor 24 35
8. Konyaspor 24 31
9. Karagümrük 23 30
10. Antalyaspor 24 28
11. Alanyaspor 24 28
12. Gaziantep FK 24 25
13. Ankaragücü 23 25
14. Kasımpaşa 24 25
15. Sivasspor 23 24
16. Giresunspor 24 23
17. Hatayspor 23 23
18. Ümraniye 24 21
19. İstanbulspor 22 21
Takımlar O P
1. Samsunspor 24 48
2. Eyüpspor 23 47
3. Keçiörengücü 25 46
4. Pendikspor 25 44
5. Bodrumspor 25 41
6. Rizespor 23 40
7. Sakaryaspor 24 40
8. Boluspor 24 35
9. Göztepe 25 35
10. Bandırmaspor 23 34
11. Manisa FK 22 33
12. Tuzlaspor 25 28
13. Adanaspor 22 25
14. Erzurumspor 24 21
15. Altay 23 19
16. Gençlerbirliği 24 17
17. Denizlispor 25 17
18. Altınordu 24 17
19. Yeni Malatyaspor 22 16
Takımlar O P
1. Arsenal 27 66
2. M.City 27 61
3. M. United 26 50
4. Tottenham 27 48
5. Newcastle 25 44
6. Liverpool 26 42
7. Brighton 24 39
8. Fulham 27 39
9. Brentford 25 38
10. Chelsea 26 37
11. Aston Villa 26 35
12. Crystal Palace 26 27
13. Wolves 27 27
14. Nottingham Forest 26 26
15. Everton 27 25
16. Leicester City 26 24
17. West Ham United 26 24
18. Bournemouth 26 24
19. Leeds United 26 23
20. Southampton 26 22
Takımlar O P
1. Barcelona 25 65
2. Real Madrid 25 56
3. Atletico Madrid 24 45
4. Real Sociedad 25 45
5. Real Betis 25 42
6. Villarreal 25 38
7. Rayo Vallecano 25 35
8. Osasuna 25 34
9. Athletic Bilbao 25 33
10. Mallorca 25 32
11. Celta Vigo 25 31
12. Girona 24 30
13. Sevilla 25 28
14. Real Valladolid 25 28
15. Espanyol 25 27
16. Cadiz 25 27
17. Valencia 25 26
18. Getafe 25 26
19. Almeria 25 25
20. Elche 25 13
banner23