Oscar Ödül Töreni'ni sunacak isimler belli oldu
2022 Oscar Ödülleri, üç yıl aranın ardından yeniden sunucuyla gerçekleştirilecek. Yıllardır üst üste reytinglerde hüsrana uğrayan Oscar törenine az kaldı.
Bu yıl 94. kez sahiplerini bulacak olan Oscar Ödülleri’nin sunucuları belli oldu. Üç yıl aranın ardından yeniden sunucuyla gerçekleştirilecek töreni, Amy Schumer, Regina Hall ve Wanda Sykes sunacak.
Variety'nin haberine göre, bu yıl 94. kez düzenlenen törenin sunuculuğunu üstlenen isimler Amy Schumer (40), Regina Hall (51) ve Wanda Sykes (57) oldu.
SALI GÜNÜ RESMİ OLARAK AÇIKLANACAK
Sunucuların isimleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak isimlerin salı günü ABC TV'de yayınlanan 'Good Morning America' programında açıklanması bekleniyor.
Törenin yapımcılığını üstlenen Will Packer (47), töreni üç perde halinde ve her sunucunun birer saat sahnede kalacağı şekilde hazırlamayı düşünüyor.
ÜÇ KADIN KOMEDYEN SUNACAK
Packer bu seneki tören için, geniş hayran kitlesine sahip üç kadın komedyenden oluşan güçlü bir ekip seçti.
AMY SCHUMER
ABD’li komedyen ve Emmy ödüllü oyuncu Amy Schumer, Trainwreck, Snatched ve I Feel Pretty gibi filmlerde rol almıştı. Schumer'ın son oyunculuk projesi olan Life & Beth adlı dizi yakında yayınlanacak.
REGINA HALL
Korkunç Bir Film serisindeki ikonik Brenda rolüyle hafızalara kazınan Regina Hall ise son olarak Nine Perfect Strangers adlı mini dizide rol aldı. Hall'u en çok Girls Trip, Little ve Shaft dizilerindeki rolleri ile biliyoruz.
WANDA SYKES
ABD’li komedyen, yazar ve Emmy ödüllü oyuncu Wanda Sykes'ı ise Bad Mother, Evan Almighty gibi filmlerde izlemiştik.
94. Oscar Ödülleri 27 Mart'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
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|47
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