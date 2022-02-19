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Opera sanatçısı Kartal Karagedik CRR'de konser verecek

Opera sanatçısı Kartal Karagedik, "Şu anda hayallerimi yaşıyorum. Her sahneye çıktığımda en son sahneye çıkıyormuşum, hayatımın son temsiliymiş gibi söylemeye özen gösteriyorum" dedi.

Kültür Sanat 19.02.2022, 14:59
Opera sanatçısı Kartal Karagedik CRR'de konser verecek

Kariyerini Hamburg Devlet Operası'nda sürdüren opera sanatçısı Kartal Karagedik, bu akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) sahne alacak.
"Bir Yolcunun Şarkıları Bohemya'dan İskoçya'ya Melodiler Döngüsü" başlıklı konserde bariton Kartal Karagedik'e, CRR Genel Sanat Yönetmeni Murat Cem Orhan'ın yöneteceği CRR Senfoni Orkestrası eşlik edecek.
İtalyan bariton Giorgio Zancanaro ile İtalyan repertuvarı üzerine çalışmalar yapan bariton Karagedik, çalışmalarını ve hedeflerini AA muhabirine anlattı.

- "Buraya gelip evinde konser yapmak başka bir zevk"

Karagedik, İzmir'de konservatuvardan mezun olduktan sonra İstanbul'da bir müddet müzik eğitimine devam ettiğini, 2008'den beri yurt dışında yaşadığını söyledi.
Avrupa'da birçok opera gösterisinde yer aldığını belirten sanatçı, şunları kaydetti:
"Hamburg Devlet Operası, Bologna Operası, Cenevre Operası, Puccini Festivali gibi birçok sahne ve oyunda rol aldım, rol almaya da devam ediyorum. Opera denildiği zaman bir bariton olarak tabii ki Verdi'nin yüreğimdeki yeri çok daha farklı. Verdi söylerken farklı hissediyorum."
Sanatçı, uzun zaman sonra Türkiye'de bir konsere davet edilmenin kendisi için gurur kaynağı olduğunu ifade ederek, "Bu akşam Gustav Mahler'in acılı iç dünyasına seyahate çıkaran 'Gezgin Bir Gencin Şarkıları' ve ilk seslendirilişi 180 yıl önce gerçekleşen Felix Mendelssohn'un 'İskoç' isimli eserini seslendireceğim. Mahler'in 4 şarkısı çok samimi bir şekilde kendinden umutsuz bir aşk hikayesini anlatıyor." dedi.
Türkiye'de opera eğitimi konusunda çok önemli hocaların bulunduğuna işaret eden Karagedik, genç sanatçıların potansiyellerinin de çok yüksek olduğunu dile getirdi.
Yurt dışında kariyer yapan çok sayıda Türk opera sanatçısı olduğunu aktaran sanatçı, "Onlarla Avrupa'daki gösterilerde sahnede ya da sahne arkasında bir araya geldiğimiz zaman çok mutlu oluyoruz. Buraya gelip evinde konser yapmak başka bir zevk, başka bir tat." diye konuştu.

- "2024'e kadar Avrupa'daki birçok operada Türk sanatçı olarak yer alacağım"

Karagedik, en büyük hayalini "bir sonraki konserinin daha iyi olması" şeklinde belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda hayallerimi yaşıyorum. Her sahneye çıktığımda en son sahneye çıkıyormuşum, hayatımın son temsiliymiş gibi söylemeye özen gösteriyorum. Bu konserimden sonra da Hamburg Operası'nda iki farklı operada söyleyeceğim. Daha sonra Manon Lescaut'da, Malmö Operası'nda sahnede olacağım. 2024'e kadar Avrupa'daki birçok operada Türk sanatçı olarak yer alacağım."
Operanın yanı sıra fotoğraf sanatıyla da ilgilendiğini vurgulayan Karagedik, "Rahmetli dedem Milli Kütüphane'nin arşiv fotoğrafçısıydı. Ben onun makinalarıyla büyüdüm. İlk konserimden kazandığım parayla kendi kameramı aldım. Fotoğraf benim için insanlara, seyircilerime, dünyayı nasıl gördüğümü göstermek için başka bir iletişim kanalı. Fotoğraf çektiğim gibi şarkı söyleme, şarkı söylediğim gibi fotoğraf çekmeye çalışıyorum." ifadelerini sözlerini ekledi.

Kaynak: AA
#Kartal Karagedik #Opera sanatçısı #konser
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