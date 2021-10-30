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Önemli gelişme: Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu

Yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun yaptığı Bağlılık Hasan filmi Türkiye'nin Oscar adayı oldu.

Kültür Sanat 30.10.2021, 21:24
Önemli gelişme: Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu

Yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filmi, Türkiye'nin 94'üncü Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak belirlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan seçici kurul, "Yabancı Dilde En İyi Film Dalı"nda Türkiye adayını belirlemek üzere değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Sanatsal Etkinlikler Komisyonu'na başvuran filmlerin değerlendirildiği kurulda, Semih Kaplanoğlu'nun "Bağlılık Hasan" filminin, 94'üncü Akademi Ödülleri'ndeki (Oscar) adayı olarak Türkiye'yi temsil etmesi kararlaştırıldı.

ABD'de düzenlenen ödül töreninin, gelecek yıl mart ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Film hakkında

Yönetmenliğini ve senaristliğini Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiğini "Bağlılık Hasan" filminin dünya prömiyeri 74. Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" bölümünde gerçekleşmişti.

Kaplan Film ve Sinehane ortak yapımı filmin başrollerini Umut Karadağ ve Filiz Bozok paylaşırken, Mahir Günşiray da konuk oyuncu olarak yer aldı.

Film, geçimini babadan kalma meyve bahçesi ve domates tarlasıyla sağlayan Hasan'ın hikayesini anlatıyor.

Hasan ile eşi Filiz'i tanıdıkça, yıllar boyu verdikleri zorlu hayat mücadeleleri içinde sadece kendi hedeflerine uygun hareket ettiklerini, davranışlarının başka insanlar üzerindeki etkilerini pek düşünmedikleri görülüyor. Yıllardır bekledikleri güzel haberi alıp Hac için Mekke'ye gitmeye hazırlandıkları günlerde, Hasan geçmişiyle hesaplaşıp içten içe bir vicdan muhasebesi yaşamaya başlıyor.

Kaynak: AA
#Oscar #Bağlılık Hasan #Semih Kaplanoğlu
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