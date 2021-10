Önder Güzelarslan 12. Dergi Fuarı izlenimlerini yazdı

Güzelarslan'ın yazısı şöyle:

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul’da Sirkeci Tren Garı’nda geleneksel olarak tertip edilen dergi fuarının 12.si yapıldı. Yayıncılık faaliyetinin can çekiştiği şu günlerde ayakta kalmaya çalışan dergilere ilgi çok fazla değildi. Az sayıda katılımcı ve ziyaretçi gözlemleyebildim.

Dergiciliğin Batı’da 17. yy’lara kadar uzanan bir serüveni var. Bizde ise matbaanın geç gelmesiyle Batıya nazaran 200 yıllık bir gecikmeyle 19. yy sonlarına dayanmaktadır. Bu dönemde yayın hayatına başlayan gazeteler ile birlikte ilk dergi Servet-i Fünun adıyla yayın hayatına kazandırılmıştır. Bir edebiyat dergisi olan Servet-i Fünun dönemin edebiyatçılarını bir araya getirmiştir. Daha sonraki dönemlerde çeşitli alanlarda çok sayıda dergi yayın hayatına kazandırılmış, okuyucuların karşısına çıkmıştır. Özellikle içinde bulunduğumuz yüzyılın son çeyreğinde dergicilik alanında çok ciddi ve profesyonel dergiler yayınlanmaya çalışılmıştır. Hemen hemen her alanda hizmet veren dergiler, okuyucularına yeni yeni bilgiler kazandırmakla birlikte onların donanım kazanmalarına katkı sağlamaya gayret göstermektedirler.

Ancak bugün dijital hayatla birlikte kağıda gelen büyük zamlar sonucunda da gazete gibi dergi yayıncılığı da dijital ortama kaymaya başladı. Bütün bunlara rağmen hala basılı dergi yayıncılığını sürdürmeye çalışanlar yok değil. Ülkemizde okumaya yönelik eylemin de istenilen seviye de olmaması sebebiyle basılı materyaller yeterince ilgi görmemektedir. Bin bir emekle çıkartılmaya çalışılan dergilerde bu ilgisizlikten payına düşeni almaktadır. Dolayısıyla can çekişme noktasına gelen basılı dergi yayıncılığına bir nebze olsun soluk olabilmek, yayınlanan dergilerin geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla Fatih Belediyesi tarafından organize edilen bu dergi fuarı büyük önem arz etmektedir.

Uluslararası dergi fuarı bu yıl 12. kez okuyucularına ve dergi dostlarına kapılarını araladı. Dünya Dergiler Birliği işbirliği ile düzenlenen fuar, bu yıl geçtiğimiz yıllarda vefat eden Dergibir kurucu başkanı olan Asım Gültekin’in anısına atfedilmiş. Asım Gültekin ağabeyimiz unutulmamış ve Onun anılarına yer verilen bir bölüme de yer verilmiş. Anlam bakımından önemi büyük olan dergi fuarına beklenen ilginin olmadığı kanaatindeyim. Birbirinden kıymetli dergilerin sergilendiği fuar alanı ilgilisi olan birkaç genç dışında öyle hınca hınç dolu değildi. Katılımcılar ile yaptığım sohbette de yeterli ilginin olmamasından dolayı serzenişlerini dile getirdiler. Zaten genel anlamda okumaya yönelik ilgisiz davranan bir milletiz. Buna dijital hayatta eklenince böyle bir tablo karşımıza çıkıyor.

Fuara katılan birkaç kişiyle yaptığım mülakatta genel olarak hangi içerikte dergilere ilgi duyulduğunu öğrenmeye çalıştım. Gençlerin bir bölümü bilim ve teknoloji alanında yayın yapan dergilere daha çok ilgi duyduklarını bununla birlikte de edebi dergilerin ön plana çıktığına şahit oldum. Fuarı ziyaret ettiğim gün Yasin Aktay ve Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma hocamızın bir söyleşisi vardı. Söyleşi sonrasında kendileriyle kısa bir sohbet yapma imkanımda oldu. Açıkçası bu tarz fuar ve etkinliklerin önemli bir kazancı da yazarlar, çizerler ve topluma yön veren değerli şahsiyetler ile tanışma, onlarla sohbet etme ve imkanı da elde etmiş oluyorsunuz.

Artık dijital hayatın tamamen bizi çepeçevre kuşattığı bu yüzyılda basılı materyaller bir bir yok olsa da, ayakta kalmaya çalışanlar okuyucu açısından daha fazla önem kazanmakta. Zira her ne kadar dijital ortamlarda her türlü bilgiye ulaşabilsek te yazılı bir dergiyi, gazeteyi veya kitabı elimize alıp okumanın zevki bir bambaşka. Onun için özellikle haftalık veya aylık çıkan bir mecmuayı elimize alıp okuma alışkanlığını sürdürmeliyiz. Bu mecmuaların da yayın hayatına devam edebilmeleri içinde elbette desteğe ihtiyaçları var. Abone olmak suretiyle bu yayınlardan ilgi duyduklarımızın yaşamasını sağlamalıyız. Dergi fuarı bunun için bir fırsat. Birçok dergiyi bir ara da görebilme imkanı elde etmiş oluyoruz.

Yayıncılığın gittikçe zorlaştığı bu dönemde basılı dergileri bir araya getirerek okuyucusunun ve meraklısının ilgisine sunan Dünya Dergiler Birliği ve Fatih Belediyesine böyle anlamlı organizasyonu için teşekkür ediyorum. Bu tarz etkinliklerinin daha yaygın olması ve Anadolu’nun her köşesine yayılarak geniş kitlelere hitap edebilmesini bekliyoruz. Yine dergi severlerin de bu tarz organizasyonlara gereğinden fazla ilgi göstermesini arzu ediyorum.

Kaynak: tarihistan.org