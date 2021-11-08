Ölmeden önce verdiği son konserinde giydiği elbise rekor fiyata satıldı

Caz ve soul müziğin en ünlü isimlerinden Amy Winehouse'un son konserinde giydiği elbise, ABD'de ailesi tarafından düzenlenen bir müzayedede tahmini değerinin 16 katı olan 243 bin 200 dolara satıldı.

Winehouse, rekor fiyata satılan siyah bambu baskılı elbiseyi 2011'de Belgrad'daki son konserinde giymişti.

Bu konserden yaklaşık bir ay sonra, 23 Temmuz'da 27 yaşındaki genç şarkıcı Londra'daki evinde aşırı dozda alkolden hayatını kaybetmişti.

Satılan elbise, sanatçıya ait olan ve ailesi tarafından müzayede için teklif edilen kitaplar, DVD'ler de dahil olmak üzere toplam 800 parçanın en değerlisiydi.

Açık artırma sonucunda, tüm bu eşyalar için yaklaşık 4 milyon dolar teklif edildi.

Winehouse'un 2007 yılında Brit Ödülleri'nde giydiği Moschino tarafından çizilen kalp şeklindeki çantası 204 bin 800 dolara satıldı. Ona ait olan diğer elbiseler ise 12 500 ile 150 bin dolar arasında değişen fiyatlara alıcı buldu.

'Neslinin en yetenekli şarkıcısı ve şarkı yazarı'

Bazı eleştirmenlerce "neslinin en yetenekli şarkıcısı ve şarkı yazarı" olarak nitelendirilen Winehouse, dünya çapında ünlendi ve 5 Grammy ödülü kazandı. Ayrıca, Brit, MTV gibi önemli müzik ödüllerini de aldı.

Ölümü sonrasında Winehouse'un Back to Black albümü, İngiltere'de 21. yüzyılın en çok satan albümü haline gelmişti.

Kaynak: Euronews