Oğuzhan Koç, Kahramanmaraş'ta konser verdi
Kahramanmaraş'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı Oğuzhan Koç sahne aldı.
Kültür Sanat 29.10.2022, 09:35
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Koç, şarkılarını seslendirdi.
Konser alanını dolduran müzikseverlerin de şarkılara eşlik ettiği programda katılımcılar keyifli anlar yaşadı.
Yoğun katılımın olduğu etkinlikte Koç'un performansı hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.
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