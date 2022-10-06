Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan isim belli oldu

Nobel Edebiyat Ödülü’nün bu yılki sahipleri belli oldu. 2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nü Fransız yazar Annie Ernaux kazandı.

2022 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi açıklandı. İsveçli akademi üyeleri 2022 yılı Nobel Edebiyat Ödülü'ne Fransız yazar Annie Ernaux'u layık gördü.

Geçtiğimiz yıl Nobel Edebiyat Ödülü, 'Kültürler ve kıtalar arasındaki uçurumda sömürgeciliğin etkilerini ve mültecilerin kaderini uzlaşmaz ve merhametli bir şekilde ele alması nedeniyle' roman yazarı Abdulrazak Gurnah'a verilmişti. Yazar, 10 milyon İsveç kronunun sahibi olmuştu.

ANNIE ERNAUX HAKKINDA

Annie Ernaux, 1 Eylül 1940'ta, Lillebonne’da, işçi sınıfına mensup bir ailede doğdu. Çocukluğunu Normandiya'da geçirdi. Edebiyat öğrenimi gören yazar uzun yıllar boyunca edebiyat öğretmenliği yaptı. Kişisel deneyimle toplumsal tarihi birleştiren unsurları daha ilk romanı Boş Dolaplar ile ortaya koydu. Sınıf atlama, evlilik, kadın özgürlüğü, cinselllik, kürtaj, hastalık, yaşlılık ve ölüm gibi meseleleri kendi deneyimleri üzerinden aktardı. Ernaux'un, Boş Dolaplar, Yalın Tutku, Babamın Yeri, Seneler adlı kitapları bulunuyor.