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New York Times, 2022'nin en iyi filmlerini açıkladı

ABD merkezli New York Times gazetesinin kıdemli kültür sanat editörleri 2022'nin en iyi filmlerini açıkladı.

Kültür Sanat 04.07.2022, 17:56
New York Times, 2022'nin en iyi filmlerini açıkladı

ABD merkezli New York Times gazetesinin kıdemli kültür sanat editörleri A.O. Scott ve Manohla Dargis, 2022'nin en iyi 10 filmini açıkladı.

2022’nin ilk altı ayını geride bırakmışken, bu yıl vizyona giren ve en dikkat çeken filmlere göz atmaya ne dersiniz?

Sözcü’de yer alan habere göre, ABD’nin köklü gazetelerinden New York Times, 2022 yılının en iyi filmlerini derledi.

İşte pek çok ülkeden listeye giren ve mutlaka izlenmesi önerilen o filmler:

1- Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All at Once) : Her Şey Her Yerde Aynı Anda, dünyayı kurtarması gerekecek zorlu bir maceraya sürüklenen bir kadının hikayesini konu ediyor. Aile hayatı ve işiyle sıradan bir yaşam süren Evelyn, kendisini bir anda dünyayı kurtarması gereken çılgın bir maceranın içinde bulur, bu süreçte de olaylar gelişir….

2- Kürtaj (Happening):  Annie Ernaux’un aynı adlı 2000 tarihli romanına dayanan, Diwan ve Marcia Romano’nun senaryosunu yazdığı, Audrey Diwan tarafından yönetilen film, henüz kürtajın yasal olmadığı 1963 yılında, istenmeyen hamileliğini bitirmeye çalışan bir genç kadının hikâyesini anlatıyor.

3- Flux Gourmet : Yazar-yönetmen Peter Strickland tarafından tasarlanan dünyada, mutfak lezzetlerinin sesleri ön plana çıkıyor. Bu filmde blenderla püre yaparken hatta kızartma yaparken çıkan sesler, müziğe dönüşüyor… Karakterler bu süreçte kendilerini güç mücadelelerinin, sanatsal kan davalarının ve sindirim bozukluklarının içinde buluyor.

4- KIMI: Agorafobiden muzdarip olan bir teknoloji şirketi çalışanı, yeni bir proje üzerinde çalışırken, şiddet içeren bir suçun kayıtlı kanıtlarını keşfeder. Ne yapacağını bilemeyen genç kadın, şirketinin liderlerinin ataleti karşısında cinayetin sahibini bulmaya karar verir.  Zoë Kravitz’in başrolünde oynadığı suç/gerilim filmi bu yılın en sevilenleri arasında…

5- Neptune Frost: Neptune Frost, Saul Williams ve Anisia Uzeyman tarafından yönetilen bir müzikal bilim kurgu filmi. Aşkları bir hacker kolektifini yöneten Neptün ve Matalusa arasındaki ilişkiyi konu alıyor.

6- Lingui: Kutsal Bağlar : Film, Çad’da yaşayan ve hamile kalan 15 yaşındaki bir kız çocuğunu konu alıyor. Çad’da din ve yasalar kürtajı kısıtlarken, bebeği doğurmak istemeyen bir kızın savaşı üzerine yoğunlaşılıyor.

7- Futura (Gelecek): Futura, İtalya’da yaşayan gençlerin gelecek hayalleri, beklentileri, arzuları ve korkularını irdeliyor. Film İtalya’da yaşayan gençlerin problemlerine de ışık tutuyor.

8- Küçük Anne (Petite Maman): Sciamma'nın 2021 Berlin Film Festivali'nde ana yarışmada prömiyerini yapan yeni filmi, sekiz yaşındaki Nelly'nin anneannesinin hayatını kaybetmesiyle başlıyor ve küçük kızın sonraki yıllarda yaşadığı hayata odaklanıyor.

9- Haz (Pleasure): Mubi’de yayına giren film, İsveç'te yaşayan genç bir kadın olan Jessica’nın hayatına odaklanıyor. 20 yaşındaki Jessica, porno yıldızı olmak için Los Angeles’a gider… Ancak Jesicca’nın hayaline giden yol, sandığından daha karmaşıktır.

10- Mr Bachmann and His Class: Türk oyuncu Aynur Bal’ın da rol aldığı Alman yapımı film, bir ilkokul öğretmeni ve öğrencileri arasındaki bağı anlatan samimi bir yapım. Öğretmenin alışılmadık yöntemleri, öğrencilerin yaşadığı Almanya'nın sanayi kasabasının karmaşık sosyal ve kültürel gerçekleriyle çatışmasını Mubi’den izleyebilirsiniz…

#New York Times #Film #kültür sanat
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