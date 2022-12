New York'ta reklam panolarında ilk kez bir Türk isim yer aldı

New York'ta yerel sanatçıların adını duyurmak ve desteklemek amacıyla sunulan reklam panolarında yer verilen sanatçılar arasında ilk kez bir Türk isim yer aldı.

Sanem Altaylı’nın yaptığı yağlı boya tabloları New York‘taki reklam panolarında sergileniyor. Altaylı’nın yaptığı New York temalı 9 eseri, binlerce başvurunun arasından öne çıkarak şehirdeki reklam panolarında yer aldı. Başarılı sanatçı, eserleri New York billboardlarında gösterilen ilk Türk sanatçı olmayı başardı.

“İlk Türk olarak resimlerimi oralarda görmüş olmak çok gurur verici”

Öncelerinde kara kalem ve çeşitli resim çalışmaları Washington ve Azerbaycan’da sergilenen Altaylı, yaptığı eserlerinin 2018’den beri New York’ta reklam panolarında sergilenmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, ”Sürekli billboardlarla birilerinin resimlerini görüp heyecanlanıyordum. Sonunda ilk Türk olarak resimlerimi oralarda görmüş olmak çok gurur verici. 4 yıldır resimlerimi biriktirdim ve başvurularım nihayet kabul edildi ve şu an sergileniyor. Yolda yürüdükçe kendi sanat eserlerimle karşılaşmak böyle bir şehirde, gerçekten çok güzel bir duygu” diye ekledi.

“Gördüğüm şeylerin kalıcı olmasını istedim”

Günlük hayatta herkesin gelip geçerken gördüğü ama çok dikkat etmediği eserlerinde, kalabalıkları işlediğini anlatan Sanem Altaylı, ”Yansımaların bozduğu şekillerden çok etkileniyorum. Çok renkli bir şehir zaten burası. Her baktığım yerde bir şeyler görüyorum ve bunları insanlarla paylaşmak istiyorum. Gördüğüm şeylerin kalıcı olmasını istedim” diye konuştu.

Kaynak: ALL Magazin