Netflix Ocak ayında yayınlayacağı dizi ve filmleri duyurdu
Dijital dizi, film ve belgesel platformu Netflix 2022 yılı Ocak ayı takvimini açıkladı. Ocak ayında yerli ve yabancı diziler izleyici ile buluşacak.
Yeni yılın ilk ayında platformun Ricky Gervais yapımı orijinal dizisi After Life, 3. sezon ile geri dönecek.
Shift Delete'in haberine göre Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Belçim Bilgin ve Selim Erdoğan gibi oyuncuların yer aldığı sinema filmi Babamın Kemanı, Netflix Türkiye kütüphanesinde izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca kıyamet sonrası gerilim dizisi Snowpiercer da yeni sezonuyla birlikte ekranlara gelecek.
Netflix Türkiye kataloğuna Ocak 2022 döneminde eklenecek diğer yapımlar:
The Office (U.S.): Tüm Bölümler – 15 Ocak
Ozark: 4. Sezon 1. Kısım – 21 Ocak
Münih: Savaş Yaklaşıyor – 21 Ocak
Snowpiercer: 3. Sezon Her Hafta Yeni Bölüm – 25 Ocak
In from The Cold – 28 Ocak
Home Team – 28 Ocak
Angry Birds: Yaz Çılgınlığı – 28 Ocak
Cem Yılmaz’ın Diamond Elite Platinum Plus gösterisi de 31 Aralık’ta Netflix kataloğuna eklenecek.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|16
|39
|2. Konyaspor
|16
|30
|3. Hatayspor
|16
|29
|4. Başakşehir
|16
|28
|5. Fenerbahçe
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|27
|7. Sivasspor
|17
|25
|8. Beşiktaş
|16
|24
|9. Adana Demirspor
|16
|23
|10. Galatasaray
|16
|23
|11. Giresunspor
|17
|22
|12. Karagümrük
|16
|22
|13. Antalyaspor
|16
|21
|14. Gaziantep FK
|16
|21
|15. Kayserispor
|16
|19
|16. Altay
|17
|18
|17. Göztepe
|16
|14
|18. Öznur Kablo Yeni Malatya
|16
|14
|19. Rizespor
|16
|13
|20. Kasımpaşa
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|16
|33
|2. Erzurumspor
|16
|32
|3. Ankaragücü
|16
|30
|4. Eyüpspor
|16
|30
|5. Bandırmaspor
|16
|28
|6. Samsunspor
|16
|26
|7. İstanbulspor
|16
|23
|8. Adanaspor
|17
|23
|9. Kocaelispor
|16
|23
|10. Gençlerbirliği
|16
|23
|11. Tuzlaspor
|15
|22
|12. Boluspor
|16
|21
|13. Menemenspor
|16
|20
|14. Ankara Keçiörengücü
|17
|19
|15. Manisa FK
|17
|19
|16. Bursaspor
|16
|18
|17. Denizlispor
|16
|16
|18. Altınordu
|16
|16
|19. Balıkesirspor
|16
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|17
|41
|2. Liverpool
|17
|40
|3. Chelsea
|17
|37
|4. Arsenal
|17
|29
|5. West Ham
|17
|28
|6. M. United
|16
|27
|7. Tottenham
|14
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Leicester City
|16
|22
|10. Aston Villa
|17
|22
|11. Crystal Palace
|17
|20
|12. Brentford
|16
|20
|13. Brighton
|16
|20
|14. Everton
|17
|19
|15. Southampton
|17
|17
|16. Leeds United
|17
|16
|17. Watford
|16
|13
|18. Burnley
|15
|11
|19. Newcastle
|17
|10
|20. Norwich City
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|17
|42
|2. Sevilla
|16
|34
|3. Real Betis
|17
|33
|4. Atletico Madrid
|16
|29
|5. Real Sociedad
|17
|29
|6. Rayo Vallecano
|17
|27
|7. Valencia
|17
|25
|8. Barcelona
|16
|24
|9. Espanyol
|18
|23
|10. Osasuna
|17
|22
|11. Athletic Bilbao
|17
|21
|12. Celta de Vigo
|18
|20
|13. Mallorca
|17
|20
|14. Villarreal
|16
|19
|15. Granada
|16
|16
|16. Elche
|17
|15
|17. Deportivo Alaves
|16
|15
|18. Cádiz
|17
|13
|19. Getafe
|17
|12
|20. Levante
|17
|8