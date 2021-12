Netflix Ocak ayında yayınlayacağı dizi ve filmleri duyurdu

Yeni yılın ilk ayında platformun Ricky Gervais yapımı orijinal dizisi After Life, 3. sezon ile geri dönecek.

Shift Delete'in haberine göre Başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Belçim Bilgin ve Selim Erdoğan gibi oyuncuların yer aldığı sinema filmi Babamın Kemanı, Netflix Türkiye kütüphanesinde izleyici karşısına çıkacak. Ayrıca kıyamet sonrası gerilim dizisi Snowpiercer da yeni sezonuyla birlikte ekranlara gelecek.

Netflix Türkiye kataloğuna Ocak 2022 döneminde eklenecek diğer yapımlar:

The Office (U.S.): Tüm Bölümler – 15 Ocak

Ozark: 4. Sezon 1. Kısım – 21 Ocak

Münih: Savaş Yaklaşıyor – 21 Ocak

Snowpiercer: 3. Sezon Her Hafta Yeni Bölüm – 25 Ocak

In from The Cold – 28 Ocak

Home Team – 28 Ocak

Angry Birds: Yaz Çılgınlığı – 28 Ocak

Cem Yılmaz’ın Diamond Elite Platinum Plus gösterisi de 31 Aralık’ta Netflix kataloğuna eklenecek.