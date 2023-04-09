"Nakkal" ikinci bölümüyle yayında

Bir diorama belgeseli olan 'Nakkal'ın ikinci bölümü yayınlandı.

Belgeselin ikinci bülömünde Diorama Sanatçısı Ogan Akıncı var.

Diorama, gerçek ya da hayalî bir sahneyi üç boyutlu olarak, genellikle küçük ölçekte, minyatür bir model ya da maket şeklinde sunan sanatsal bir tekniktir. Dioramalar, müzelerde tarihî olayların, doğal yaşamın ya da sanatsal tasvirlerin sergilenmesinde sıklıkla kullanılır. Ayrıca, film ya da tiyatro prodüksiyonlarında da arka plan dekorları olarak kullanılabilirler. Diorama kelimesi, Fransızca "diarama" kelimesinden gelir ve "aydınlatılmış resim" anlamına gelir.

Ogan Akıncı; neden çok hızlı çalıştığını, hiperaktif oluşunun sanatını nasıl etkilediğini, Bedri Baykam hocayla nasıl tanıştığını ve Pramit Sanat Galerisi'ne uzanan hikayesini anlattı bu bölümde.

Geleceğin fütüristik binalarını yapma planından, yanlışlıkla kırtığı berber lavabosunun ne kadar ilgi çektiğine, çok iyi resimler yaparken bir anda nasıl diorama dünyasına girdiğinden, neden eserlerinde insan figürleri kullanmadığına kadar birçok öykü dinleyeceksiniz, Nakkal Ogan Akıncı'dan.

12 Türk diorama sanatçsının öykülerini anlattıkları, kapsamlı bir belgesel serisidir.

Belgeselde katkıda bulunan sanatçılar ise şöyle:

Alper Bıçaklıoğlu

Bahattin Akarpınar

Bülent Çavuşoğlu

Eda Nergiz

Fırat Dövencioğlu

Hasan Şenyiğit

İsmail Kuş

Murat Keskin

Ogan Akıncı

Sezer Alemdar

Şenay Almalı Fidan

Yasin Karakaya

Yönetmen

Erol Çelik

Müzik

Koray Başaran

Prodüktör