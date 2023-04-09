"Nakkal" ikinci bölümüyle yayında
Türkiye'nin en kapsamlı diorama belgeseli "Nakkal" ikinci bölümüyle yayında.
Bir diorama belgeseli olan 'Nakkal'ın ikinci bölümü yayınlandı.
Belgeselin ikinci bülömünde Diorama Sanatçısı Ogan Akıncı var.
Diorama, gerçek ya da hayalî bir sahneyi üç boyutlu olarak, genellikle küçük ölçekte, minyatür bir model ya da maket şeklinde sunan sanatsal bir tekniktir. Dioramalar, müzelerde tarihî olayların, doğal yaşamın ya da sanatsal tasvirlerin sergilenmesinde sıklıkla kullanılır. Ayrıca, film ya da tiyatro prodüksiyonlarında da arka plan dekorları olarak kullanılabilirler. Diorama kelimesi, Fransızca "diarama" kelimesinden gelir ve "aydınlatılmış resim" anlamına gelir.
Ogan Akıncı; neden çok hızlı çalıştığını, hiperaktif oluşunun sanatını nasıl etkilediğini, Bedri Baykam hocayla nasıl tanıştığını ve Pramit Sanat Galerisi'ne uzanan hikayesini anlattı bu bölümde.
Geleceğin fütüristik binalarını yapma planından, yanlışlıkla kırtığı berber lavabosunun ne kadar ilgi çektiğine, çok iyi resimler yaparken bir anda nasıl diorama dünyasına girdiğinden, neden eserlerinde insan figürleri kullanmadığına kadar birçok öykü dinleyeceksiniz, Nakkal Ogan Akıncı'dan.
12 Türk diorama sanatçsının öykülerini anlattıkları, kapsamlı bir belgesel serisidir.
Belgeselde katkıda bulunan sanatçılar ise şöyle:
- Alper Bıçaklıoğlu
- Bahattin Akarpınar
- Bülent Çavuşoğlu
- Eda Nergiz
- Fırat Dövencioğlu
- Hasan Şenyiğit
- İsmail Kuş
- Murat Keskin
- Ogan Akıncı
- Sezer Alemdar
- Şenay Almalı Fidan
- Yasin Karakaya
Yönetmen
- Erol Çelik
Müzik
- Koray Başaran
Prodüktör
- Deniz Çelik
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|63
|2. Fenerbahçe
|25
|54
|3. Beşiktaş
|26
|52
|4. A.Demirspor
|26
|45
|5. Başakşehir
|26
|45
|6. Trabzonspor
|27
|44
|7. Kayserispor
|26
|41
|8. Konyaspor
|27
|36
|9. Karagümrük
|25
|34
|10. Kasımpaşa
|27
|32
|11. Sivasspor
|27
|31
|12. Antalyaspor
|26
|29
|13. Alanyaspor
|26
|29
|14. Ankaragücü
|26
|28
|15. Gaziantep FK
|26
|25
|16. Giresunspor
|25
|24
|17. İstanbulspor
|26
|24
|18. Ümraniye
|26
|23
|19. Hatayspor
|25
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|30
|63
|2. Eyüpspor
|30
|57
|3. Sakaryaspor
|30
|55
|4. Rizespor
|28
|53
|5. Pendikspor
|29
|53
|6. Bodrumspor
|29
|48
|7. Keçiörengücü
|29
|47
|8. Göztepe
|29
|47
|9. Manisa FK
|29
|45
|10. Boluspor
|29
|44
|11. Bandırmaspor
|29
|44
|12. Tuzlaspor
|29
|34
|13. Altay
|30
|31
|14. Erzurumspor
|28
|26
|15. Altınordu
|29
|26
|16. Adanaspor
|30
|25
|17. Gençlerbirliği
|29
|24
|18. Denizlispor
|30
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|30
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|30
|73
|2. M.City
|29
|67
|3. Newcastle
|29
|56
|4. M. United
|29
|56
|5. Tottenham
|30
|53
|6. Aston Villa
|30
|47
|7. Brighton
|28
|46
|8. Liverpool
|29
|44
|9. Brentford
|30
|43
|10. Fulham
|29
|39
|11. Chelsea
|30
|39
|12. Crystal Palace
|30
|33
|13. Wolves
|30
|31
|14. West Ham United
|29
|30
|15. Bournemouth
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|30
|27
|18. Nottingham Forest
|30
|27
|19. Leicester City
|30
|25
|20. Southampton
|30
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|71
|2. Real Madrid
|28
|59
|3. Atletico Madrid
|27
|54
|4. Real Sociedad
|28
|51
|5. Villarreal
|28
|47
|6. Real Betis
|28
|45
|7. Athletic Bilbao
|28
|40
|8. Osasuna
|28
|38
|9. Rayo Vallecano
|27
|37
|10. Celta Vigo
|28
|36
|11. Girona
|27
|34
|12. Mallorca
|28
|34
|13. Sevilla
|28
|32
|14. Cadiz
|28
|31
|15. Getafe
|28
|30
|16. Real Valladolid
|28
|29
|17. Valencia
|28
|28
|18. Espanyol
|28
|27
|19. Almeria
|28
|28
|20. Elche
|28
|13