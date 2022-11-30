Nadir Kitap'a erişim engeli

Nadir Kitap'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda şu ifadelere yer verildi:

"Duyuru: 30.11.2022 tarihinde, akşam saatlerinde web sitemize mahkeme kararıyla erişim engeli getirilmiştir. Tarafımıza henüz bir tebligat yapılmadığı için şu aşamada gerekçe hakkında bilgi sahibi değiliz. Şirket avukatlarımız sabah saatlerinde ilgili mahkemeye gerekli müracaatları yapacaklardır. Tüm satıcı ve alıcı üyelerimize duyurulur."