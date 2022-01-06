Müzik dünyasının Oscarı 2022 Grammy Ödül Töreni ertelendi
Müzik dünyasının Oscar'ı olarak görülen Grammy Ödülleri'nin organizatörleri, bu ayın sonunda ABD'de düzenlenecek 64. Grammy Ödülleri'nin korona virüsü salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Organizatörler töreni erteleme kararını, yetkililer ve sağlık uzmanlarıyla konuştuktan sonra aldıklarını aktardı.
64. Grammy Ödülleri'nin korona virüsü nedeniyle ertelendi. Tören, yakında açıklanacak yeni bir tarihte gerçekleşecek. Recording Academy ve yayıncı kuruluş CBS'ten yapılan açıklamaya göre, Omicron varyantı etrafındaki belirsizlik, 31 Ocak'ta Los Angeles'ta yapılması planlanan ödül törenini düzenlemenin "çok fazla risk içerdiği" anlamına geliyor. Müzik camiasının, canlı dinleyicilerin ve yüzlerce çalışanın sağlığı ve güvenliğinin en büyük öncelikleri olmaya devam ettiğini belirten organizatörler, törenin yakında açıklanacak yeni bir tarihte gerçekleşeceğini söyledi.
Bu yıl 64'üncü kez verilecek olan Grammy Ödülleri’ne Jon Batiste 11 dalda aday gösterilerek adaylar arasında liderliği aldı. Batiste'i Justin Bieber, Doja Cat ve H.E.R. sekizer adaylıkla; Billie Eilish ve Olivia Rodrigo ise yedişer adaylıkla takip etti.
GEÇEN SENE DE ERTELENMİŞTİ
Grammy Ödül Töreni geçen sene de korona virüsü salgını nedeniyle 31 Ocak'tan 14 Mart’a ertelenmiş ve kalabalığın büyük bölümü dışarıda olacak şekilde Los Angeles Kongre Merkezi'nde yapılmıştı.
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