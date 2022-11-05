Muud’da ekim ayında en çok dinlenen sanatçı ve albüm listeleri belli oldu
Yerli sanatçılar listesinde Semicenk zirvede yer alırken, yerli albümler sıralamasında rock grubu Madrigal'ın "Neogazino" albümü ilk sıraya yerleşti
Kültür Sanat 05.11.2022, 18:02 05.11.2022, 19:30
Türk Telekom'un güncel ve zengin müzik arşiviyle beğenilen müzik platformu Muud'un ekim ayının en çok dinlenen isimleri ve albüm listeleri açıklandı.
Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, yerli sanatçılar listesinde sevilen isim Semicenk zirvede yer alırken, yerli albümler sıralamasında başarılı rock grubu Madrigal'ın "Neogazino" albümü ilk sıraya yerleşti.
Semicenk'in "Unutmak Öyle Kolay Mı Sandın?" parçası, "En Çok Dinlenen Yerli Single"lar listesinde ilk sıraya yerleşti.
Yabancı şarkılar kategorisinde Tom Odell, "Another Love" parçası ile ilk sırada yer alırken, Taylor Swift, yabancı sanatçılar kategorisinde zirveye yerleşti.
Yine Taylor Swift'in "Midnights" albümü ayın en çok dinlenen albümü oldu.
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|P
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|23
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|20
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|21
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|19
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|18
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|11
|18
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|11
|17
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|12
|15
|10. Göztepe
|10
|14
|11. Adanaspor
|12
|14
|12. Bandırmaspor
|10
|14
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|10
|12
|14. Altınordu
|10
|12
|15. Altay
|11
|11
|16. Ö.K Yeni Malatya
|12
|10
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|11
|10
|18. Gençlerbirliği
|11
|7
|19. Denizlispor
|11
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|13
|32
|2. Arsenal
|12
|31
|3. Tottenham
|13
|26
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|13
|24
|5. M. United
|12
|23
|6. Chelsea
|12
|21
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|13
|19
|8. Fulham
|14
|19
|9. Liverpool
|12
|16
|10. Crystal Palace
|12
|16
|11. Bournemouth
|14
|16
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|14
|15
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|13
|14
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|13
|14
|15. Leeds United
|13
|12
|16. Aston Villa
|13
|12
|17. Southampton
|13
|13
|18. Nottingham Forest
|14
|12
|19. Leicester City
|13
|11
|20. Wolves
|14
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|12
|32
|2. Barcelona
|12
|31
|3. Atletico Madrid
|12
|23
|4. Real Betis
|12
|23
|5. Real Sociedad
|12
|22
|6. Athletic Bilbao
|13
|21
|7. Osasuna
|12
|20
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|12
|18
|9. Rayo Vallecano
|12
|18
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|12
|15
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|13
|15
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|14
|13. Girona
|13
|13
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|12
|13
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|12
|13
|16. Espanyol
|12
|11
|17. Celta Vigo
|12
|11
|18. Cadiz
|13
|11
|19. Sevilla
|12
|10
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|13
|5