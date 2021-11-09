Müteferrika Sergisi büyük ilgi görüyor

Cumhurbaşkanlığı Milleti Kütüphanesi'ndeki Matbaanın Ön Sözü: "Basmacı İbrahim Efendi" Müteferrika Sergisi'ni, açıldığı 7 Eylül'den bugüne 50 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'ndaki sergide, ilk Türk matbaası olarak tarihe geçen, 1727'de kurulup 1729 yılında ilk kitabın basıldığı Müteferrika Matbaası'nın öyküsü, basılan kitaplar, diğer eserlerle ziyaretçilere sunuluyor.

Müteferrika Matbaası'nda basılmış, Türkiye'nin farklı kütüphane ve arşivlerinde bulunan 22 ciltten oluşan 17 önemli kitabın bulunduğu sergide, İbrahim Müteferrika'nın kaleme aldığı ve tercümelerini yaptığı eserler, matbaada kullanılan kurşun baskı harfleri, Osmanlı matbaasının kuruluş süreci, kurucu kadrosu ve dönemin tasavvurunu ortaya koyan arşiv evrakları ile Müteferrika'nın vefatının ardından basılan eserler yer alıyor.

"Müteferrika Matbaası'nda basılan tüm eserler bulunuyor"

Millet Kütüphanesi Sergi Sorumlusu Talha Turhal, AA muhabirine, daha önce yapılan çalışmalarda Müteferrika Matbaası'nda basılan 16 kitabın bir araya getirildiğini ancak bu sergide 17 eserin tamamının bulunduğu belirtti.

Böylece bir ilkin gerçekleştirildiğini ifade eden Turhal, "Sergiyi bugüne kadar 50 binin üzerinde kişi ziyaret etti. Bunların arasında küçük yaşta öğrencilerimiz olduğu gibi yetişkinlerimiz de var. Okullarımız, yetkili arkadaşlarımızla irtibata geçip gün belirliyorlar ve ziyaretlerini gerçekleştirebiliyorlar." diye konuştu.

Turhal, Müteferrika'nın Macar asıllı devlet adamı olduğunu anımsatarak, "Sergimizi önemli kişiler de ziyaret ediyor. Gerek kendi devlet ricalimiz, gerek başka ülkelerin de önemli devlet mensupları ziyaret ediyor. Yakın bir tarihte de Türkiye'ye gelecek Macaristan Başbakanı Victor Orban kütüphaneyi ve sergiyi ziyaret edecek." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin sosyal medya hesapları üzerinden, kütüphane ve sergilere ait görsellerin paylaşıldığını hatırlatan Turhal, detaylı bilgiye "mk.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini söyledi.

Millet Kütüphanesi Sergi Sorumlusu Turhal, sergideki önemli eserler arasında yer alan Vankulu Lügatı, Risale-i İslamiyye, Cihannüma ve Fransızca-Türkçe gramer kitapları hakkında da bilgi verdi.