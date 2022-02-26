Murat Ülker yazdı: "Geçtiğimiz gün Expo 2020 Dubai’yi goyaladım"

Murat Ülker'in yazısı şöyle:

Geçtiğimiz gün Expo 2020 Dubai’yi goyaladım. Dubai’deki expo’da “kadınlar pavyonu” beni oldukça etkiledi. 170 yıldan fazladır süren dünya fuarları tarihinde (1851’den beri) kadınlara adanmış ikinci pavyonmuş. Sergi, kadınların tarih boyunca günümüze dek oynadıkları merkezi rolün altını çiziyor. “Cinsiyet eşitsizliğini bitirecek ve kadınları güçlendirecek nesil olun” mesajı ise kadın erkek hepimize. Kadınların başarılarının altını çizen ve onları geride tutmaya devam eden zorluklara ışık tutan bu pavyonu sizlere de yolunuz düşerse mutlaka görmenizini öneririm. Instagram hesaplarını da incelemek isterseniz: https://lnkd.in/e2xw2QZT

Sergiye özel çeşitli mesajların çerçeve olarak kullanıldığı bir filtre de hazırlanmış, ben kendi adıma “I will respect her choices”ı seçtim, yani onun tercihlerine saygı duyacağım. Bu filtrelerin bir güzel yanı sergiyi gezmekten öte sizlerin de atılması gerekilen adımların bir parçası olduğunuzu hatırlatması. Zaten hashtagleri de “actforequal” yani hepimize düşen görevler var ve sergide Yıldız Holding Kadın Platformunu kurmakla ve fırsat eşitliği konusunu odağımıza almakla ne kadar doğru bir iş yaptığımızı bir kere daha anladım.

Son olarak sergide yer alan bilgilerden bunları biliyor muydunuz;

- Dünyada 25 yılda okula giden kız çocukları 180 milyon artarken, 132 milyon kız çocuğunun hala eğitim alamadığını.

- Dünyada kadınların günde ortalama 4.1 saatini ücretsiz bakım ve ev işlerine harcadığını.

- Dünya ortalamasında kadınların erkeklerden %16 daha az kazandığını.

- Suyun doğrudan evlere verilmediği bölgelerde genelde suyu getirme sorumluluğunun kadınlara düştüğünü ve kadın ve kız çocuklarının her gün buna toplamda 200 milyon saat harcadığını.

- Dünyada 22 milyon kız çocuğunun pandemi sonrası eğitime dönememe riski olduğunu.

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