Murat Ülker yazdı: "Çağdaş Sanat Depo-Sergi Salonumuz Açıldı!"

Murat Ülker'in yazısı şöyle:

Bu sene “Çeşitlilik, Fırsat Eşitliği ve Sanat” temasıyla düzenlediğimiz “Mutlu Et Mutlu Ol Günü” vesilesiyle Çağdaş Sanat Depo-Sergi Salonumuzun açılışını yapmış olmaktan mutluluk duyuyorum.

Mutlu olmanın ancak başkalarını mutlu ettikçe mümkün olduğu inancıyla çıktığımız bu yolda tüm birikimimizi toplumun hizmetine sunmak her zaman birinci önceliğimiz oldu. Sanat da bizim en önemli birikimlerimizden biri.

Estetik toplumun sıhhatli inşası için önemlidir. Bu nedenle himayemizdeki değerli birikimi sizlerle paylaşmak, bugüne kadar tüm çalışma arkadaşlarıma ilham veren eserleri herkese açık ve kalıcı bir sergi haline getirmek benim için iftihar vesilesi. Hepimizin daha fazla sanata ve verdiği huzura ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde attığımız bu küçük adım hayırlı olsun!