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Murat Ülker'den Afrodisias Antik Kenti kazılarına destek

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, "Afrodisias kazılarına verdiğimiz desteğin, Türkiye’mizin kültür-sanat iklimine katkıda bulunmanın yanı sıra turizm açısından da ülkemize önemli fayda sağlayacağı inancıyla, bu sponsorluğu, ülkemize karşı bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz.” şeklinde konuştu.

Kültür Sanat 21.10.2022, 22:28
Murat Ülker'den Afrodisias Antik Kenti kazılarına destek

pladis, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve kültür-turizm açısından ülkemize büyük değer katacağına inanılan Afrodisias Antik Kenti’ndeki kazılara dört yıldır Geyre Vakfı aracılığıyla destek veriyor.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker geçtiğimiz günlerde Afrodisias’ı pladis ekibiyle birlikte ziyaret etti ve bugüne dek bulunmuş en kapsamlı “Tavan Fiyatlar Fermanı” da dâhil olmak üzere yeni keşifleri yerinde inceledi. Ziyaret sırasında Geyre Vakfı da Murat Ülker şahsında pladis’e bir plaket sundu.

Bugüne dek bulunmuş en kapsamlı 'Tavan Fiyatlar Fermanı'

pladis’in sponsor olduğu kazı alanında, Roma döneminde hem adalet sarayı hem de ticaret merkezi olarak kullanılan “bazilika” adlı kamu binası ortaya çıkarılıyor. Milattan sonra 1. yüzyılda inşa edilen bazilikanın bugüne dek gün ışığına çıkarılan kısımları arasında özellikle yapının ön yüzünde yer alan “tavan fiyat listesi” (narh listesi) dikkat çekiyor. Mermer üzerine işlenmiş bu liste, milattan sonra 301 yılında Roma İmparatoru Diocletianus’un yüksek enflasyona karşı bir önlem olarak imparatorluk genelinde ilan ettiği “Tavan Fiyatlar Fermanı”nın bugüne dek bulunmuş en kapsamlı örneğini oluşturuyor.

Doğu Akdeniz havzasında 40 noktada bu fermanın parçalarının ortaya çıkarılmış olmasına rağmen, Afrodisias’ta bulunan ferman tam metnin yarısından fazlasını içeriyor. Fermanda birinci kalite Afrika aslanından avukatlık ücretine, buğdaydan şalgama, hamam görevlilerinin ücretlerinden köle satış fiyatlarına kadar pek çok ürün ve hizmet için uygulanabilecek azami fiyatlar yer alıyor.

Arkeolojinin yanı sıra tarih, sanat tarihi, sosyoloji, ekonomi gibi pek çok sosyal bilim dalını ilgilendiren bu fermanın önümüzdeki dönemde kitaplaştırılması planlanıyor.

Murat Ülker: “Afrodisias’ta bulunan fermanın dünyada bir eşi yok”

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Afrodisias kazılarını desteklemek üzere kurulan Geyre Vakfı’nın davetiyle kazı alanını pladis ekibiyle birlikte ziyaret etti.

Ziyaret sırasında kazıdaki yeni gelişmeleri uzmanlardan dinleyen ve aynı zamanda Geyre Vakfı’nın takdim ettiği plaketi pladis adına alan Murat Ülker şunları ifade etti:

“Afrodisias Antik Kenti’ndeki buluntular tüm dünyada ses getirecek bir değer taşıyor. Özellikle de pladis’in sponsoru olduğu bazilikada bulunan fermanın dünyada bir eşi yok. İmparator Diocletianus döneminde bazilikanın girişine mermer levhalar üzerine yazılan yaklaşık 1400 maddelik ‘Tavan Fiyatlar Fermanı’, bu uzun narh listesinin dünyadaki en kapsamlı versiyonu. Büyük bir ilgiyle takip ettiğimiz kazılardaki gelişmeleri mümkün olduğunca yerinde ve yakından izliyoruz. Dört yıl önce, sponsorluğumuzun ilk yılında Afrodisias’ı ziyaret etmiştim. Geçen yıl da Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Ülker kazı alanında incelemeler yapmıştı. Her ziyaretimizde daha da yeni ve önemli bulgulara eriştiğimizi görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu ziyaret sırasında bizi bir plaketle onurlandıran Geyre Vakfı’na da çok teşekkür ediyoruz. Afrodisias kazılarına verdiğimiz desteğin, Türkiye’mizin kültür-sanat iklimine katkıda bulunmanın yanı sıra turizm açısından da ülkemize önemli fayda sağlayacağı inancıyla, bu sponsorluğu, ülkemize karşı bir sorumluluğumuz olarak görüyoruz.”

Kaynak: Patronlar Dünyası

#murat ülker #Afrodisias Antik Kenti #kazı
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