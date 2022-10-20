Murat Göğebakan'ın filmi çekiliyor
2014 yılında hayatını kaybeden Murat Göğebakan'ın hayatını anlatacak filmde sanatçıyı Burak Sevinç oynayacak.
Kültür Sanat 20.10.2022, 17:01
"Ben Sana Aşık Oldum", "Vurgunum", "Ay Yüzlüm" ve "Kalbi Yaralı" adlı eserleriyle müzikseverlerin kalbinde yer edinen Göğebakan, 2014 yılında 45 yaşında hayatını kaybetmişti.
Senaryosu Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak tarafından kaleme alınan filmin 2023 yılında vizyona girmesi hedefleniyor.
Murat Göğebakan'ı Burak Sevinç'in canlandıracağı Metronom Film Yapım ve CNS Productions imzasını taşıyan filmin yapımcılığını Oğuz Sözen ve Serkan Günay üstlendi.
Kaynak: AA
17
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Sivasspor
|10
|10
|13. Karagümrük
|9
|9
|14. Giresunspor
|9
|8
|15. İstanbulspor
|9
|8
|16. Antalyaspor
|9
|7
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|9
|18
|2. Eyüpspor
|9
|18
|3. Bodrumspor
|9
|17
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Pendikspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|9
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|11
|23
|4. Chelsea
|10
|20
|5. M. United
|10
|19
|6. Newcastle
|11
|18
|7. Liverpool
|10
|16
|8. Brighton
|10
|15
|9. Brentford
|11
|14
|10. Crystal Palace
|10
|13
|11. Bournemouth
|11
|13
|12. Fulham
|10
|12
|13. West Ham United
|11
|11
|14. Southampton
|11
|11
|15. Everton
|11
|10
|16. Leeds United
|9
|9
|17. Aston Villa
|10
|9
|18. Wolves
|11
|9
|19. Nottingham Forest
|11
|6
|20. Leicester City
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|28
|2. Barcelona
|9
|22
|3. Real Sociedad
|10
|22
|4. Atletico Madrid
|10
|20
|5. Real Betis
|10
|20
|6. Athletic Bilbao
|10
|18
|7. Villarreal
|9
|15
|8. Valencia
|10
|15
|9. Osasuna
|9
|13
|10. Rayo Vallecano
|10
|12
|11. Real Valladolid
|10
|11
|12. Sevilla
|10
|10
|13. Celta Vigo
|10
|10
|14. Espanyol
|9
|9
|15. Mallorca
|10
|9
|16. Getafe
|10
|9
|17. Girona
|9
|8
|18. Almeria
|9
|7
|19. Cadiz
|10
|7
|20. Elche
|10
|3