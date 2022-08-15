Müjdemi İsterim filminin vizyon tarihi belli oldu

Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği yeni sinema sezonunun en çok konuşulacak komedisi 'Müjdemi İsterim'in vizyon tarihi belli oldu.

Filmin kadrosunda Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür, İlker Aksum gibi yıldız isimler yer alıyor.

Gelecek sinema sezonunun en iddialı yerli yapımlarından biri olacak ‘Müjdemi İsterim’, üzerlerine atılan cinayeti çözmek için mecburen işbirliği yapmak zorunda kalan ve kendilerini hiç beklemedikleri bir maceranın ortasında bulan Bulut ve Müjde’nin eğlenceli hikayesini anlatacak.