Müjdemi İsterim filminin vizyon tarihi belli oldu
Yönetmenliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın yaptığı, senaryosunu ise Olcay Onur Kaya’nın kaleme aldığı komedi filmi 'Müjdemi İsterim' 18 Kasım’da vizyona girecek.
Kültür Sanat 15.08.2022, 18:04
Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği yeni sinema sezonunun en çok konuşulacak komedisi 'Müjdemi İsterim'in vizyon tarihi belli oldu.
Filmin kadrosunda Ahmet Kural, Ecem Erkek, Mehmet Özgür, İlker Aksum gibi yıldız isimler yer alıyor.
Gelecek sinema sezonunun en iddialı yerli yapımlarından biri olacak ‘Müjdemi İsterim’, üzerlerine atılan cinayeti çözmek için mecburen işbirliği yapmak zorunda kalan ve kendilerini hiç beklemedikleri bir maceranın ortasında bulan Bulut ve Müjde’nin eğlenceli hikayesini anlatacak.
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