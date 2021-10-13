Monica Bellucci İstanbul'a geliyor
Dünyaca ünlü aktrist Monica Belluci, 14 Aralık'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde Türk izleyicilerle buluşacak.
Yunan asıllı soprano Maria Callas'ın Tom Volf tarafından kaleme alınan "Maria by Callas" kitabından yine kendisi tarafından sahneye uyarlanan "Maria Callas: Mektuplar ve Anılar", dünyaca ünlü İtalyan oyuncu Monica Bellucci'nin performansı ile 14 Aralık'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde olacak.
Monica Bellucci, yeni projesi olan "Lettres et Memoires by Maria Callas" okumalarını sahneleyecek.
Unutulmaz sopranonun eserini titizlikle yorumlayan İtalyan oyuncu Monica Bellucci'nin performansı ile seyirci karşına çıkmaya hazırlanan "Maria Callas: Mektuplar ve Anılar", Callas'ın şöhretinin ötesinde sadece Maria olarak esasında kim olduğunu, nereden geldiğini, şöhretini ne zorluklarla kazandığını, dostluklarını ve aşklarını anlatıyor.
Monica Bellucci'nin hayat verdiği Maria Callas performansının biletlerine çok yakında biletix.com ve passo.com.tr üzerinden ulaşılabilecek.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
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|15
|6. Konyaspor
|8
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|8
|14
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|8
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|8
|5
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|8
|1
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|O
|P
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|20
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|18
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|16
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|8
|15
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|14
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|7
|13
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|8
|10
|11. Manisa FK
|8
|9
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|7
|8
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|8
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|7
|15. Denizlispor
|8
|7
|16. Adanaspor
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|6
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|6
|18. Bursaspor
|7
|5
|19. Ankara Keçiörengücü
|7
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|7
|16
|2. Liverpool
|7
|15
|3. Man City
|7
|14
|4. M. United
|7
|14
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|7
|14
|6. Brighton
|7
|14
|7. Brentford
|7
|12
|8. Tottenham
|7
|12
|9. West Ham
|7
|11
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|7
|10
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|7
|10
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|13. Leicester City
|7
|8
|14. Crystal Palace
|7
|7
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|7
|7
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|7
|6
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|7
|4
|18. Burnley
|7
|3
|19. Newcastle
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|3
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|7
|1
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|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|17
|2. Atletico Madrid
|8
|17
|3. Real Sociedad
|8
|17
|4. Sevilla
|7
|14
|5. Osasuna
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|14
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|8
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|12
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|7
|11
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|13. Espanyol
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|18. Levante
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|4
|19. Deportivo Alaves
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|3
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|1