Mickey Mouse 93 yaşına bastı

Bu yıl 93 yaşına giren Mickey Mouse, Walt Disney tarafından yaratılmış ve seslendirilmiş karikatürlü bir karakterdir.

The Walt Disney Company'nin sembolü haline gelen kahramanın doğum günü, Walt Disney'e göre Steamboat Willie'nin prömiyerini yaptığı 18 Kasım 1928 olarak kabul ediliyor.

Basit bir fare tasarımından başlayan Miki Fare karakteri, dünyada en fazla tanınan sembollerden biri haline geldi.

Birçok çizgi filmi de çekilen meşhur kahraman Miki'yi günümüzde Chris Diamantopoulos seslendiriyor.

Aynı zamanda Walt Disney Miki Fare karakterini 1928'den 1946'ya kadar seslendirdi.

1970'li yıllardan sonra çizerleri arasında Türk asıllı Amerikalı karikatürist Murad Gürmen de yer aldı.

Bir fare olan Mickey Mouse, gelmiş geçmiş en unutulmaz çizgi film kahramanlarından biri.

Neşeli, iyimser ve dost canlısı tavırlarıyla Walt Disney'in yarattığı bir tiplemedir.

Dünya'da en fazla tanınan sembollerden biri haline gelen Mickey karakteri, birçok Disney filminde belirgin bir şekilde öne çıkıyor.

Büyük bir hayran kitlesine ulaşan karakterin Mickey Mouse'un Türkiye'de ilk ortaya çıkışı ise1930'lu yıllarda oldu.

Mickey'nin Türkiye'deki ilk resmi ziyareti ise 23 Nisan 1999 yılında gerçekleşti.

İlk yayınlanan çizgi filminde sevgilisi Minnie Mouse ile yaşadığı maceralar anlatıldı.

Ayrıca Mickey Mouse 1978 yılında Hollywood Şöhretler Kaldırımı'nda yıldız kazanan ilk çizgi film karakteri oldu.

Kaynak: NTV