Malazgirt 1071'in vizyona gireceği tarih belli oldu

Cengiz Coşkun'un Sultan Alparslan'a hayat verdiği, Türklerin Anadolu'ya girişini müjdeleyen Malazgirt savaşını konu edinen Malazgirt 1071 filmi, 11 Şubat'tan itibaren salonlarda izleyiciyle buluşacak.Cengiz Coşkun, Haluk Piyes, Caner Kurtaran, Vildan Atasever, Hasan Küçükçetin, Ulaş İnan Torun, Edip Zeydan gibi isimlerin yer aldığı filmin konusu şöyle:

Müslüman toplulukları Selçuklu bayrağı altında birleştirme hayali olan Sultan Alparslan, Anadolu’ya amcası Tuğrul Bey döneminde başlayan seferleri devam ettirmektedir.

Bizans’da yaşanan iç karışıklıklar da Türklerin Anadolu’da hızlıca yol almasının önünü açmıştır. Bu duruma dur demek isteyen Romen Diyojen önce bir darbe girişimi ile yönetimi ele geçirmeye çalışmış ancak başarılı olamayarak idam mahkumu haline gelmiştir.

Kraliçe Ludika’nın bir gece yarısı operasyonu ile tahta çıkan Diyojen’in hedefinde Türkleri Anadolu’dan atma düşüncesi vardır.

İki ordu Malazgirt ovasında karşı karşıya gelecek ve Türklerin bu topraklarda 1.000 yıl sürecek serüveni başlayacaktır.