"Kutsal Damacana 4" filmi vizyona giriyor

Filmde Şafak Sezer, Ersin Korkut, Müjde Uzman, Nilgün Belgün, Erhan Yazıcıoğlu, Deniz Oral, Onur Büyüktopçu, Ruhi Sarı ve Buket Dereoğlu rol aldı.

Kanyon AVM'de gerçekleşen gala öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan Şafak Sezer, serinin ilk filminde eşi, kız kardeşi ve akrabalarının korku filmi merakından yola çıktıklarını söyledi.

Bir senaryo yazıp Leman dergisinden Ahmet Yılmaz'ı aradığını ve hikayenin böyle başladığını kaydeden Sezer, "Ağabey böyle bir hikayem var.' dedim. O da atladı geldi. Dedi ki 'Sen kenara çekil. Papaza geç, Ersin'i al, Yıldırım'ı ara'. 'Emin misin ağabey?' dedim. Kavga dövüş ama sabahtan akşama kadar yani. Ben gidiyor bozuyordum işi. Sonra 'Sen çekil. Çok güzel bir şey çıkartıyorum.' dedi ve yazdı." ifadelerini kullandı.

İlk filmin ardından ikincisi için de Leman dergisinden Suat Özkan ve Kaan Ertem ile konuştuklarını aktaran Sezer, "Bir kurt adam hikayem vardı benim. Onu kutsala çevirdik. Aslında kutsal yapmıyorduk biz. Ersin evlendi orada bitti mesele. Sonra üçüncüsünde ben yokum. Dördüncüde yine birleştik." değerlendirmesinde bulundu.

"Makyaj ve animasyon çok masraflı"

Sezer, dördüncü filmin bütçesinin öncekilere göre daha yüksek olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yani hakikaten masraflı bir iş, bu iş. Özellikle makyaj ve animasyon bölümü çok masraflı. Animasyonu bile çocuklar korkmasınlar diye korku komedi tadında yapıldı. Daha böyle şeffaf oldu animasyonu. Çok efektli falan değil. Bakalım bekliyoruz, eğlenceli, komik oldu."

Oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, serinin dördüncü filminde ekibe katıldığını söyleyerek, "Umarım beşe de yetişirim. Yalnız fazla yayılmasınlar, beşinciyi bir an önce hazırlasınlar diye düşünüyorum." dedi.

Farklı bir komedi filmi olduğunu dile getiren Yazıcıoğlu, "Neden değişik? Sır vermeyeceğim. Seyirci gelsin kendi karar versin. Ama gerçekten değişik geleceğine eminim. Çünkü yapılmayan bir şeyler yapıldı." ifadelerini kullandı.

Yazıcıoğlu, filmin gişede başarılı olmasını ve izleyicileri kahkahalarla güldürmesini beklediklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Ben ev sahibini oynuyorum. Tahmin edildiği gibi kötü adam değilim. Çünkü herkes, 'Yine mi kötü adam oynuyorsun?' diyor Gayet iyi bir adamım. Ev sahibiyim, üç kızım, bir eşim var. Bunlara sahip çıkmaya çalışıyorum. Evde bir sürü şaşılacak işler dönüyor."

"Çok komik oldu çünkü hikaye çok komik"

Yıldırım Memişoğlu da çok komik ve görseli güçlü bir film olduğunun altını çizerek, eğlence konusunda serinin ilk filmini geride bırakmasını beklediklerini söyledi.

Film için emek harcadıklarını dile getiren Memişoğlu, "İyi bir sonuç bekliyoruz seyircilerden. Bakalım onlar karar verecek günün sonunda ama güzel bir film yaptığımıza inanıyorum. Eğlenceli bir film. Çok gülecekler." dedi.

Memişoğlu, "Artin abi" karakterini canlandırdığını ifade ederek, şunları söyledi:

"İlk iki filmde vardım. Bu dördüncüsü. Yine aynı ekip, hep birlikteyiz. Kutsal Damacana'nın ilk filmi, en çok tekrar izlenen filmler arasında yani filmi en az seyreden 4-5 defa seyretmiş. Bunun da aynı ivmeyi yakalayacağına inanıyorum. Çok komik oldu çünkü hikaye çok komik. Nedir diye sormayın. Hep beraber seyredeceğiz. Çok eğleneceklerini düşünüyorum."

Ersin Korkut ise çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Yani 2007'de çekilen Kutsal Damacana. Şimdi 2023'te aradan 14-15 yıl geçti. Bu serilerde gerçekten oynamayı çok istiyorum. İnşallah hep devamı gelir." diye konuştu.

Filmde çıkış noktasının Şafak Sezer olduğuna işaret eden Korkut, "Çok güzel bir izleyici kitlesini yakaladık. Şimdi Kutsal Damacana 4 ile buradayız. Pandemi araya girdi ve sinema seyircisinde bir tık azalma var. Bu tarz komedi, korku filmleri umarım tekrar izleyiciyi sinemaya toplar." değerlendirmesinde bulundu.

Korkut, filmde usta oyuncuların rol aldığını vurgulayarak, "İstanbul Avcılar civarında bir buçuk ayda filmi çektik. Bugün galası var. Çok heyecanlıyız." dedi.