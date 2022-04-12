Kurt Cobain'in favori gitarı açık artırmada

Nirvana'nın 1991 tarihli Smells Like Teen Spirit müzik videosunda efsanevi grunge grubunun solisti Kurt Cobain'in çaldığı gitar gelecek ay açık artırmaya çıkacak.

1969 yapımı Fender Mustang marka, solak mavi gitar Julien's Auction'ın New York'taki Hard Rock Cafe'de 20 ve 22 Mayıs arasında düzenleyeceği The Music Icons adlı müzayedede yeni sahibini arayacak. Etkinlik online olarak takip edilebilecek.

Müzik tarihinin efsaneleri arasında yer alan ve 1994'te 27 yaşındayken evinde ölü bulunan Cobain, Guitar World'e 1991'de verdiği röportajda Mustang'in en sevdiği gitar olduğunu söylemişti.

Kaynak: Independent Türkçe