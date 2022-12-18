Kurak Günler'i ilk haftada 100 binden fazla seyirci izledi
Emin Alper imzalı Kurak Günler, vizyondaki ilk haftasında 101 bin 308 seyirci tarafından izlendi.
Kültür Sanat 18.12.2022, 18:20
Yılın üzerine en fazla konuşulan yerli filmlerinden Kurak Günler, gerek festivallerde topladığı ödüllerin gerekse vizyon öncesinde yapılan duyuruyla alınan desteğin bakanlık tarafından faiziyle geri istendiği haberinin etkisiyle vizyona hızlı bir giriş yapmış ve ilk üç gününde 51 bin 371 seyirciye ulaşmıştı.
Hafta içinde de arkasına aldığı rüzgarı kaybetmeyen film, vizyondaki ilk haftasını 101 bin 308 seyirciyle tamamladı.
Sinema yazarları nezdinde de övgüler toplayan Kurak Günler, bu performansıyla 2000'li yıllarda uluslararası festivallerde ödüller kazanıp Türkiye'de en fazla gişeye ulaşan yerli filmlerden biri olma yolunda ilerliyor.
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|29
|2. Galatasaray
|13
|27
|3. Adana Demirspor
|13
|24
|4. Konyaspor
|14
|24
|5. Başakşehir
|13
|24
|6. Kayserispor
|14
|23
|7. Trabzonspor
|13
|23
|8. Beşiktaş
|13
|22
|9. Alanyaspor
|14
|17
|10. Gaziantep FK
|13
|16
|11. Antalyaspor
|12
|16
|12. Giresunspor
|13
|15
|13. Kasımpaşa
|13
|15
|14. Hatayspor
|13
|14
|15. Karagümrük
|13
|13
|16. Ankaragücü
|13
|13
|17. Sivasspor
|14
|11
|18. İstanbulspor
|13
|8
|19. Ümraniye
|13
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|17
|38
|2. Samsunspor
|17
|29
|3. Pendikspor
|17
|29
|4. Bodrumspor
|17
|29
|5. Rizespor
|17
|29
|6. Keçiörengücü
|17
|29
|7. Bandırmaspor
|17
|28
|8. Manisa FK
|17
|27
|9. Boluspor
|17
|27
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|17
|24
|12. Altay
|17
|21
|13. Erzurumspor
|17
|20
|14. Adanaspor
|16
|18
|15. Tuzlaspor
|17
|16
|16. Ö.K Yeni Malatya
|17
|15
|17. Altınordu
|17
|12
|18. Denizlispor
|16
|9
|19. Gençlerbirliği
|17
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|14
|37
|2. M.City
|14
|32
|3. Newcastle
|15
|30
|4. Tottenham
|15
|29
|5. M. United
|14
|26
|6. Liverpool
|14
|22
|7. Brighton
|14
|21
|8. Chelsea
|14
|21
|9. Fulham
|15
|19
|10. Brentford
|15
|19
|11. Crystal Palace
|14
|19
|12. Aston Villa
|15
|18
|13. Leicester City
|15
|17
|14. Bournemouth
|15
|16
|15. Leeds United
|14
|15
|16. West Ham United
|15
|14
|17. Everton
|15
|14
|18. Nottingham Forest
|15
|13
|19. Southampton
|15
|12
|20. Wolves
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|14
|37
|2. Real Madrid
|14
|35
|3. Real Sociedad
|14
|26
|4. Athletic Bilbao
|14
|24
|5. Atletico Madrid
|14
|24
|6. Real Betis
|14
|24
|7. Osasuna
|14
|23
|8. Rayo Vallecano
|14
|22
|9. Villarreal
|14
|21
|10. Valencia
|14
|19
|11. Mallorca
|14
|19
|12. Real Valladolid
|14
|17
|13. Girona
|14
|16
|14. Almeria
|14
|16
|15. Getafe
|14
|14
|16. Espanyol
|14
|12
|17. Celta Vigo
|14
|12
|18. Sevilla
|14
|11
|19. Cadiz
|14
|11
|20. Elche
|14
|4