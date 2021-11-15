Kült film Gladyatör'ün devamı geliyor

Ünlü İngiliz yönetmen Ridley Scott, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda, Oscar ödüllü kült filmi Gladyatör'ün devam filminin senaryosunu, Peter Craig ile birlikte kaleme aldığını açıkladı.

Filmloverss'ta yer alan habere göre; şu sıralar House of Gucci ile adından söz ettiren Scott, Gladyatör 2'nin çekimlerinin, Jodie Comer ve Joaquin Phoenix'in başrollerinde yer aldığı, Napolyon Bonapart'ın hayatını konu alan Kitbag filminden sonra başlayacağını söyledi.

GLADYATÖR 2, LUCIUS'A ODAKLANACAK

Ridley Scott, 11 dalda Oscar’a aday gösterilen, En iyi Film ve En İyi Erkek Oyuncu dâhil olmak üzere toplamda beş dalda Oscar kazanan Gladyatör‘ün devam filminin ilk filmden 25-30 yıl sonrasını ele alacağını ve ilk filmde Connie Nielsen‘ın canlandırdığı Lucilla'nın oğlu Lucius karakterine odaklanacağını ifade etti. Her ne kadar ilk filmin sonunda ölmüş olsa da Maximus'u canlandıran Russel Crowe'un da oyuncu kadrosunda yer alacağı söyleniyor. Kadro henüz belli olmasa da, Thor'u canlandıran Chris Hemsworth'un devam filminde yer alacağı da söylentiler arasında.

Kaynak: Karar