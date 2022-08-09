Enstitü İstanbul İSMEK Eğitim Otobüsü, etkinlikler kapsamında bugün Silivri Ortaköy Mahallesi’nde olacak. Eğitim otobüsümüz, 14 Ağustos’ta da Beykoz’daki Akbaba Köyü’ne gidecek. Uygulamalı doğal cilt bakım teknikleri ve amigurimi tekniğine ilişkin atölye çalışmalarının yapılacağı otobüste ayrıca bir sergi de yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, şehrin köylerinde yaşayan vatandaşları eğlenceli ve eğitici etkinliklerle buluşturmak amacıyla düzenlediği “Köyümüzde Şenlik Var” etkinlikleri devam ediyor. Silivri’den Eyüpsultan’a, Pendik’ten Sarıyer’e kadar İstanbul’un 8 köyünde gerçekleşecek olan etkinlikler, 4 Ağustos’ta Çekmeköy’ün Reşadiye köyünde başladı. Yoğun ilgi gören ve 7’den 70’e herkesin davetli olduğu etkinlikler, 18 Ağustos’a kadar devam edecek. Yedi tepeli şehrin köylerinde adeta festival havası estirecek etkinliklerde, Enstitü İstanbul İSMEK de yer alıyor.

Uzaktan eğitim platformuyla eğitim hizmetini sınıfların dışına taşıyan Enstitü İstanbul İSMEK’in daha fazla İstanbulluya ulaşmak için hazırladığı “Eğitim Otobüsü”, yeni rotalara doğru yola çıkıyor. İlk olarak İBB’nin 23 Haziran Demokrasi Şenliği’nde görücüye çıkan Eğitim Otobüsü, bu kez de “Köyümüzde Şenlik Var” etkinlikleri kapsamında Silivri ve Beykoz’a gidiyor.