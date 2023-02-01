"Konuşan Yazılar" sergisi Ankara Etnografya Müzesi'nde açılıyor
Yıldız Holding’in “Konuşan Yazılar” sergisi Ankaralı sanatseverlerle buluşacak.
Yıldız Holding’in “Konuşan Yazılar” sergisi Ankaralı sanatseverlerle buluşacak. , 9-28 Şubat tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Ankara Etnografya Müzesi’nde ziyarete açılacak.
Geleneksel İslam sanatının en güzel örneklerini bir araya getiren “Konuşan Yazılar” sergisi, 9-28 Şubat tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Ankara Etnografya Müzesi’nde ziyarete açılacak.
Kuruluşundan bu yana içinde yaşadığı topraklara sağladığı ekonomik katkılarının yanı sıra, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de topluma fayda sağlayan Yıldız Holding’in kendi sanat koleksiyonunda yer alan eserleri bir araya getirdiği “Konuşan Yazılar” sergisi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle Ankara Etnografya Müzesi’nde sanatseverlerle buluşacak.
“Hat Sanatının Şaheserleri Hilye-i Şerifeler”, “1400. Yılında Kur’an”, “Aşk-Tezhip Sergisi”, “Esma’ül-Hüsna ve Esma’ün Nebi”, “Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Kalem Güzelleri”, “Hz. Peygamber’in Veda Haccı Hutbeleri”, “Kadın Sanatçılar-Esmâlar ve Hilyeler” sergilerinde yer alan toplam 50 eser, Ankaralı sanatseverlerin beğenisine sunulacak.
Kaynak: ulusal.com.tr
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