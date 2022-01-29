'Klondike'ya Sundance Film Festivali'nden ödül

TRT ortak yapımı olan "Klondike" filmi, Sundance Film Festivali'nden ödülle döndü. Maryna Er Gorbach, festivalde "En İyi Yönetmen" ödülünü aldı.

TRT'nin "12 Punto Senaryo Günlerinde" "Uluslararası Ortak Yapım" ödülü alan film, Ukrayna – Rusya sınırında bir köyde geçiyor. Sivil bir yolcu uçağının 17 Temmuz 2014’de Ukrayna’da düşürülmesini beyaz perdeye taşıyor. Rus ayrılıkçı gruplar tarafından kuşatılmış olmasına rağmen evini terk etmeyi reddeden hamile bir kadının hikayesini anlatıyor.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "TRT ortak yapımı "Klondike" filmiyle Maryna Er Gorbach, Sundance Film Festivali’nde "En İyi Yönetmen" ödülünün sahibi oldu. Yapımcılığını Mehmet Bahadır Er'in üstlendiği film 12 Punto 2020'de TRT Uluslararası Ortak Yapım Ödülü kazanmıştı." ifadelerini kullandı.

Filmin Avrupa prömiyeri 72'nci Berlin Uluslararası Film Festivali'nin "Panorama Bölümü"nde yapılacak.