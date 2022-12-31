Kız Kulesi 2023'te açılacak
İstanbul Boğazı'nın simge yapılarından Kız Kulesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanması sonrası yeni yılda ziyaretçi ağırlamaya başlayacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kız Kulesi'nde Bakanlık tarafından geçen yıl uluslararası restorasyon ilkeleri ve oluşturulan bilim kurulu rehberliğinde başlatılan çalışmalarda sona gelindi.
Tarihi yapıdaki restorasyon, II. Mahmut dönemindeki ahşap kubbesinin yeniden yapılarak yerine konulmasının ardından tamamlanmış olacak.
Titizlikle yürütülen restorasyonun her aşamasını takip eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ahşap kubbeyi ve yapıda gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi.
Restorasyon çalışmalarıyla ilgili Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ile mimar Han Tümertekin'den bilgi alan Bakan Ersoy, yüzlerce yıllık bu tarihi yapının restorasyon tamamlandığında müze olacağını kaydetti.
Bakan Ersoy, mart sonunda bitirilecek restorasyonun ardından İstanbul'un güzelliklerinin Kız Kulesi panoramasından gözlemlenebileceğini aktardı.
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