'Kim Bu Aile?' filminin vizyon tarihi belli oldu

Oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Cengiz Bozkurt, Onur Buldu ve Ferit Aktuğ gibi isimlerin yer aldığı CJ ENM yapımı Kim Bu Aile?'nin vizyon tarihi belli oldu. Bedran Güzel'in yönettiği film, 7 Ekim 2022'de gösterime girecek.

Birçok ülkede faaliyet gösteren ve Parasite gibi önemli filmlerin yapımcısı Güney Kore menşeli CJ ENM'nin Türkiye şubesinin tek başına yapımcılığını üstlendiği ilk yerli film ‘Kim Bu Aile?'nin vizyon tarihi belli oldu.

Küçük Esnaf, Yol Arkadaşım ve Bayi Toplantısı gibi yapımlara imza atan Bedran Güzel'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, 7 Ekim 2022'de gösterime girecek.

Geçtiğimiz yaz aylarında hazırlıklarına başlanan ‘Kim Bu Aile?’ filminin oyuncu kadrosunda ise Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Altan Erkekli, Fatih Al, Beste Kökdemir ve Doğan Can Sarıkaya gibi isimler yer alıyor.