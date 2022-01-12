Kesişme-İyi ki Varsın Eren sinemada liderliğini sürdürüyor

Kesişme-İyi ki Varsın Eren, ikinci hafta sonunda pandemi dönemi yerli film açılış rekorunu kırdığı performansının da üzerine çıkarak yaklaşık 240 bin seyirciyle gişe liderliğini sürdürdü.

Film, 9 günde toplam 592 bin 342 seyirciye ulaştı

Haftanın öne çıkan yeni filmlerinden Aslan Hürkuş Kayıp Elmas, ilk hafta sonunda başarılı bir sonuç elde etti ve 178 bin 489 seyirciyle listeye ikinci sıradan giriş yaptı. Film, aynı zamanda pandemi döneminde en iyi açılış yapan animasyon oldu.

Vizyondaki dördüncü hafta sonunda Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home), 108 bin 592 seyirciyle üçüncü basamakta yer alırken toplamda yaklaşık 2 milyon 218 bin seyirciyle tüm zamanların en çok seyirciye ulaşan yabancı filmleri listesinde Avengers: Infinity War'un önünde altıncı sıraya yerleşti.

BKM yapımı devam filmi Aykut Enişte 2, 35 bin 840 seyirciyle dördüncü sırada kendine yer bulurken, gösterimdeki üçüncü hafta sonunu geride bırakan The Matrix Resurrections ise 32 bin 753 seyirciyle listenin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.