banner38

Kepez Kitap Fuarı bu sene "Oku" temasıyla açıldı

"Oku" temasıyla kapılarını açan Kepez Kitap Fuarı'nda 400’den fazla yayın evinin kitapları, kaynakları ve eserleri Antalyalılarla buluşuyor.

Kültür Sanat 08.03.2022, 22:15 08.03.2022, 22:32
Kepez Kitap Fuarı bu sene "Oku" temasıyla açıldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki yıl ara verilen Kepez Kitap Fuarı, Mimar Sinan Kültür Merkezi’nde yeniden kapılarını açtı. Vatandaşlar ve öğrencilerden yoğun ilgi gören fuarda, 400’den fazla yayın evinin kitapları, kaynakları ve eserleri Antalyalılarla buluşuyor.

Bu yıl kitap okumaya dikkat çekebilmek için "Oku" temasıyla açılan fuarda, 200'den fazla yazar imza günleri ve söyleşiler düzenleyecek.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AA muhabirine, iki yıllık bir aradan sonra yine okurlarla buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kepez Kitap Fuarı'nın 10 gün boyunca son derece özel, güzel ve nitelikli bir kültür sanat ortamı yaşatacağını belirten Tütüncü, şöyle konuştu:

"Kitap fuarı, okuma sevgisini bambaşka bir şekilde gönüllere nakşediyor. Yeni çıkmış kitapları bir arada görebildiğimiz son derece müstesna bir ortam sağlıyor. Elbette sanal ticaretle çok değişik kitaplara aynı anda ulaşmak mümkün ama buradaki kitaplara dokunmak, sayfalarını karıştırmak, içerisindeki mis gibi kokuyu içimize çekmek bambaşka bir hava veriyor okuyucuya. Kitapla arasında kurduğu ilişkiyi, o aşkı derinleştiren bir unsur oluyor."

Tütüncü, fuarda 400'den fazla yayınevinin yer aldığını ifade ederek, 200’den fazla yazarın da imza günü ve söyleşilere katılacağına söyledi.

Fuara ilginin çok yoğun olduğunu dile getiren Tütüncü, "Fuar süresince rutin işlerini bir kenara bırakarak, buraya daha çok vakit ayırıyorum. Vatandaşlarımızdan geri dönüşler alıyorum. Herkes büyük bir mutluluk içerisinde hayranlığını dile getirerek, teşekkürlerini sunuyorlar." dedi.

"Okumaya olan bu ilgi bizleri sevindiriyor"

Fuarda imza günü düzenleyen ve söyleşiye katılan yazar Feyzullah Arslan, kitap fuarlarının hem insanların bilgisinin çoğalması hem de doğru bir şekilde vakit geçirmesi için güzel bir ortam olduğunu söyledi.

Kepez Kitap Fuarı'na vatandaşların ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Arslan, "Okumaya olan bu ilgi bizleri sevindiriyor. Geleceğimizin daha aydınlık olacağına yönelik bizleri ümitlendiriyor. En iyi yatırım ilime ve bilime yapılan yatırımdır." dedi.

Kitap yazmasındaki amacının topluma faydalı olmak olduğunu dile getiren Arslan, herkesin okuma ve yazma şansını kullanması gerektiğini belirtti.

Yazar Zeki Kılınç ise geçmişi öğrenip geleceğimize yön verebilmemizin yolunun okumaktan geçtiğini belirtti.

Kovid-19 nedeniyle 2 yıldır düzenlenemeyen Kepez Kitap Fuarını dört gözle beklediklerini ifade eden Kılınç, "Kepez Belediyesinin hazırladığı böyle güzel bir ortamda düzenlenen fuara çok sayıda kitabevinin katılması bizleri mutlu etti. Öğrencilerimiz de bu fuarı dört gözle bekliyordu." diye konuştu.

"Okuyucularımızı fuara bekliyoruz"

İş Bankası Kültür Yayınları standının sorumlusu Yağmur Ece Doğan, kitap fuarına 7'den 77'ye herkesin katıldığını belirtti.

Fuara gelen vatandaşlara, zevklerine ve okuma tarzlarına göre kitap almalarında yardımcı olduklarını dile getiren Doğan, "Yaklaşık 2 senedir, Antalya ve diğer illerimizde Kovid-19 nedeniyle fuar yapamadık. Neredeyse tamamen okuyucularımızdan uzaklaştık. İnternet üzerinden satışlarımızı yaptık. Bir kitabı elinize alıp sayfalarını çevirdiğinizde, o kağıt kokusunu içimize çektiğimizde kitap okuduğumuz hissederiz. Bundan uzak kaldık. Şu anda da bunun özlemini gideriyoruz. Okuyucularımızı fuara bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
#Antalya #kepez kitap fuarı #oku
Yorumlar (0)
banner35
5
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18