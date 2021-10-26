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Karabağ Zaferi kitabı tarihe not düşüyor

Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan ve takdim yazısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaleme aldığı "Karabağ Zaferi" isimli kitap, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan 2. Karabağ Savaşı'nda kazanılan zaferin nasıl kazanıldığını fotoğraflarla anlatıyor.

Kültür Sanat 26.10.2021, 22:57
Karabağ Zaferi kitabı tarihe not düşüyor

Anadolu Ajansı (AA), geçen yıl Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan 2. Karabağ Savaşı'nı ve zaferin nasıl kazanıldığını unutulmaz fotoğraflarla anlatan "Karabağ Zaferi" adlı kitapla tarihe not düşüyor.

"Karabağ Zaferi" adlı kitabın birinci kısmı, sorunun tarihsel temellerini özetliyor. Kitabın ikinci ve en önemli kısmı ise AA'nın Karabağ Savaşı’nı günbegün takip ettiği haberlerden ve fotoğraflardan oluşuyor. Üçüncü kısımda da Karabağ Zaferi’nin sonuçlarını hem bölge hem de dünya siyaseti açısından ele alan makalelere yer veriliyor.

Karabağ Zaferi takdim yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ön sözünde ise AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün imzasını taşıyor.

AA, bu eserle Karabağ Zaferi’ne tanıklık ederek geleceğe bir iz bırakıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kitabın takdim bölümünde şu mesajı paylaştı:

"Kutlu Karabağ Zaferi, Türkiye ve Azerbaycan’ın 'tek millet, iki devlet' anlayışının 21. yüzyılda hala dipdiri olduğunu tüm dünyaya ispatlayan bir onur nişanesidir. 27 Eylül 2020’de işgalci Ermenistan’ın saldırılarına karşı, Türk milleti ve devleti tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmuştur ve bundan sonra da olmaya devam edecektir.

Karabağ’ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturmak için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor ve gazilerimize Allah’tan şifa diliyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı kardeşim İlham Aliyev’i askeri, siyasi ve diplomatik başarısı için bir kez daha tebrik ediyor, Azerbaycan halkını da gösterdiği şerefli duruştan dolayı canıgönülden kutluyorum. Savaş askeri-politik yollarla çözülürken, Dağlık Karabağ ihtilafı da Aliyev’in tabiriyle 'tarihe gömüldü.'

44 gün süren bu savaşta, Ermenistan uluslararası hukuka aykırı olarak 30 yıldır sürdürdüğü işgalin ilk günlerindeki gibi sivilleri, yerleşim yerlerini hedef almaktan geri durmadı ve bir yıkım başlatmak hevesiyle hareket etti. Buna karşın Karabağ Zaferi tarihimize yakışır biçimde yıkımın değil inşanın, zulmün değil adaletin zaferi oldu.

Bu kutlu zafer bölge halkları ve devletleri için yeni bir dönemin de başlangıcı oldu. Bugün Karabağ huzur ve barışla tekrar eski günlerine dönerken Ermenistan dahil tüm bölge ülkeleri bu süreçten kazançlı çıkacaktır. Türkiye 'dünya beşten büyüktür' demeye devam edecek ve 'daha adil bir dünya' için mücadele etmekten vazgeçmeyecektir.

Dünyanın mazlumdan, haklıdan yana değil güçlüden yana olduğu bu dönemde, Türkiye ve Azerbaycan halkları, devletleri ve kurumları takındıkları tavırla askeri, siyasi ve ahlaki olarak herkese bir ders verdi. Bu tavırda Anadolu Ajansı müstesna bir yere sahiptir. Anadolu Ajansı objektif ve adil yayın politikasıyla bölgedeki sorundan beslenen çıkar gruplarının hesaplarını bozdu ve tüm dünyaya Karabağ’ın gerçeklerini anlattı. Böylece kuruluş felsefesindeki Milli Mücadele’yi anlatma görevini bugünün şartlarında tekrar gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, bu eserle Karabağ Zaferi’ne tanıklık edilmesini sağlarken aynı zamanda geleceğe de bir iz bırakıyor. Bu eserin ortaya çıkmasını sağlayan Anadolu Ajansı yönetimine ve çalışanlarına şükranlarımı sunuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev'e AA'nın hazırladığı "Karabağ Zaferi" kitabını takdim etmişti.

Erdoğan, gün içinde Aliyev ile birlikte Ermenistan işgalinden kurtarılan Zengilan’ı ziyaret etmiş, AA'nın Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğini ve Karabağ Savaşı'nı yansıtan fotoğraflardan oluşan, Dost Agropark'taki "Karabağ Zaferi" sergisini gezmişti.

AA zaferin nasıl kazanıldığını tarihe not düşüyor

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, kitabın "ön söz" bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Dünya medyasının etkili unsurlarının gerçekleri görmezden gelmeye çalıştığı günlerde, savaşın her anını fedakarca, cesaretle ve profesyonel bir şekilde tüm dünyaya duyuran Anadolu Ajansı bu kitabıyla Karabağ Zaferi’nin nasıl kazanıldığını, gün gün hangi süreçlerden geçildiğini unutulmaz fotoğraflarla tarihe not düşmek istiyor.

Bu satırların yazıldığı sırada sayıları 2 bin 906 olan Karabağ şehitlerini rahmetle anıyor, zorlu günlerde bu savaşı haberleştiren meslektaşlarımızı selamlıyoruz. Bu eserin Azerbaycan-Türkiye dostluğunun ve kardeşliğinin şanlı bir vesikası olarak gelecek nesillere kalmasını diliyoruz. Karabağ Azerbaycan’dır."

AA Genel Müdürü Karagöz de törende hazır bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na "Karabağ Zaferi" kitabını sunmuştu.

Kaynak: AA
#karabağ zaferi #kitap #Recep tayyip erdoğan
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