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İşte haftanın filmleri...

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek. İşte vizyona girecek yerli ve yabancı filmler…

Kültür Sanat 11.11.2021, 18:13 11.11.2021, 18:19
İşte haftanın filmleri...

Hafta sonlarını iple çeken sinema severler ise yola çıkmadan önce vizyona yeni girecek filmleri inceliyor.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 12 Kasım Cuma'dan itibaren 5'i yerli olmak üzere 9 yeni film seyircisiyle buluşacak.

Klasikleşmiş "Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler" masalını farklı bir olay örgüsüyle odağına alan Güney Kore yapımı "Kırmızı Pabuçlar ve Yedi Cüceler" merakla beklenenler arasında...

Peki bu hafta hangi filmler vizyona giriyor? İşte filmler ve detayları...

AŞK YOLUNDA

Aşk Yolunda, üzerindeki şanssızlıktan kurtulmak için türlü yollar deneyen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Hayatı boyunca yaşadığı talihsizliklerden bıkan Bade, falcılar, terapiler ve daha birçok farklı yöntemle üzerindeki kara bulutlardan kurtulmaya çalışır. Bir türlü çözüm bulamayan Bade, yaşadığı talihsizliklerin nedenini geçmişinde aramaya karar verir. Bunun için bir yolculuğa çıkan Bade'nin bu süreçteki en büyük yardımcısı kendisi gibi şanssızlıkların peşini bırakmadığı Yusuf olur. İkili, bu yolculukta türlü maceralarla karşı karşıya kalır.

SENİ BULACAM OĞLUM

Seni Bulacam Oğlum!, birlikte biriktirdikleri paraları alıp ortadan kaybolan arkadaşının peşine düşen bir adamın hikayesini konu ediyor. Yakın arkadaş olan İskender ve Ertan, gece gündüz çalışarak para biriktirir. Ancak bir gün İskender, biriktirilen tüm parayı alarak ortadan kaybolur. Onca emek vererek biriktirdiği paralardan olan Ertan için tek kötü sürpriz bu değildir. İskender, ortadan kaybolmadan önce tehlikeli bir tefeci olan Cengiz’in de aralarında olduğu birkaç kişiden borç alıp, bunları Ertan’a yıkmıştır. Kendi parasını kaybettiği yetmezmiş gibi bir de parasını isteyen alacaklılar ile uğraşmak zorunda kalan Ertan’ın İskender’i bulmaktan başka çaresi yoktur. İskender’i bulmak için yola koyulan Ertan, yolda karşısına çıkan insanların da yardımı ile adım adım iskender’e yaklaşır.

DÜN GECE SOHO'DA

Dün Gece Soho'da, gizemli bir şekilde 1960’lara giden ve kendisini beklenmedik olayların içinde bulan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Londra'da yaşayan genç bir kadın olan Sandy'nin en büyük tutkusu modadır. Tasarımcı olarak yeteneklerinin dışında Sandy, zamanda yolculuk edebilmektedir. Bir gün kendisini 1960'ların Londra'sında bulan Sandy, burada hayranı olduğu şarkıcı Jack ile tanışır. Ancak Sandy çok geçmeden 1960’ların Londrası'nın hiç de göründüğü gibi olmadığını fark eder.

4N1K DÜĞÜN

4N1K Düğün, düğüne saatler kala hafızasını kaybeden sevgilisinin aşkını tekrar kazanmaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Bir süredir birlikte olan Yaprak ve Ali, artık evlenmeye karar verir. Düğün günü gelip çattığında beklenmedik bir olay meydana gelir. Annesinin düğünden beklentisi yüzünden hayatı cehenneme dönen Yaprak, bir kaza geçirir ve hafızasını kaybeder. 17 yaşına geri dönen Yaprak, birkaç saat sonra dünya evine girecektir. Ali, nikaha saatler kala Yaprak’ın aşkını tekrar kazanmaya çalışır. Bu süreçte ona destek olan arkadaşları geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalır.

THE ADDAMS FAMİLY 2

Addams Ailesi 2, aile bağlarını kuvvetlendirmek için macera dolu bir tatile çıkan Addams Ailesi'nin hikayesini konu ediyor. Morticia ve Gomez'in çocukları artık büyümüştür. Aralarındaki bağın gün geçtikçe zayıflamasının ardından Pugsley, Fester Amca ve mürettebatı aile bağlarını kuvvetlendirmek için tatile çıkmaya karar verir. Perili karavanlarına atlayarak Amerika'nın diğer ucuna doğru çıktıkları bu yolculuk onların kendi gerçekliğinden uzaklaşmalarına neden olur. Yol boyunca kendilerini birbirinden tuhaf durumun içinde bulan ekip, ikonik kuzenleri It ve yolda karşılaştıkları ilginç karakterlerle komik çatışmalara girer.

CİN ÇARPILMASI

Cin Çarpılması, kendilerini korkunç olayların içinde bulan dört öğrencinin hikayesini konu ediyor. Anadolu'daki bir üniversitede oyunculuk okuyan 4 gencin hayatı, üniversiteye yeni atanan kamera önü oyunculuk hocası Sinan ile tanışmalarıyla bambaşka bir hal alır. Geceleri rahatsız edici şeyler yaşayan gençler, çok geçmeden bunun nedeninin geceleri üniversiteye giden Sinan hoca olduğunu keşfeder. Bu durumu çözmek isteyen 4 genç, gece yarısı Sinan hocayı takip ederek peşinden üniversiteye gider. Ancak kampüse gittiklerinde kendilerini ölüm kalım savaşının içinde bulurlar.

AF

Af, ailesiyle çatışma yaşayan bir adamın hikayesini konu ediyor. Otoriter bir adam, dağ köyünde ağaç ticareti yaparak ailesinin geçimini sağlar. Adamın baskıcı ve adaletsiz davranışları, ailesi ile sorun yaşamasına neden olur. Sorunların daha derin bir boyut kazanması, ailenin büyük bir kriz yaşamasına neden olur. Ailenin, yaşadığı sorunların üstesinden gelebilmesi, birbirlerini bağışlamalarına bağlıdır.

KIRMIZI PABUÇLAR VE YEDİ CÜCELER

Kırmızı Pabuçlar ve 7 Cüceler, cüceye dönüşen prenslerin hikayesini konu ediyor. Kendilerine yapılan büyü sonucu cüceye dönüşen prenslerin eski hallerine dönmenin yolunu arar. Onların yapması gereken tek şey, bir kadının kaybolan kırmızı ayakkabılarını bulmaktır. Ancak ayakkabıları bulmak sandıkları kadar kolay olmaz.

RİFKİN'İN FESTİVALİ

Rifkin'in Festivalil, gittikleri San Sebastian Festivali'nin büyüsüne kapılan bir çiftin hayatına odaklanıyor. Amerikalı evli bir çift, San Sebastian Festivali'ne gittiklerinde adeta büyülenir. Filmlerin fantezisine kapılan çift, şehrin güzelliğine de mest olur. Kadının çekici bir Fransız yönetmenle ilişkisi vardır, adam ise burada yaşayan İspanyol bir kadına aşık olur.

#Film #sinema
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