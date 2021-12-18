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İşte bu hafta vizyona giren filmler...

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli olmak üzere 5 film vizyona girdi.

Kültür Sanat 18.12.2021, 18:34 18.12.2021, 18:39
İşte bu hafta vizyona giren filmler...

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok

Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei ve Jamie Foxx'un başrollerinde oynadığı Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok'un yönetmen koltuğunda Jon Watts, oturuyor.

Macera, bilim-kurgu ve aksiyon ağırlıklı film, kimliği açığa çıkan Örümcek-Adam'ın, bu konuda Doktor Strange'den yardım istemesiyle gelişen çetrefilli olayları konu ediniyor.

Yarım Kalan Hayat

Michael Uppendahl tarafından sinema perdesine taşınacak Yarım Kalan Hayat, her alanda hayatının baharını yaşamakta olan başarılı bir adamın geçirdiği bir kaza sonucu değişen hayatını odağına alıyor.

Dram türündeki ABD yapımı filmin başrollerinde Aaron Paul, Lena Olin, Tom Berenger, Celia Weston ve Michael Weston rol aldı.

Karanlık Kız

Olivia Colman, Dakota Johnson, Jessie Buckley, Peter Sarsgaard ve Paul Mescal'ın başrollerinde oynadığı Karanlık Kız adlı yapımın yönetmenliğini Maggie Gyllenhaal üstlendi. Napoli Romanları ile adından söz ettiren Elena Ferrante'nin aynı isimli romanından uyarlanan film, tek başına bir tatilde olan Leda'nın, genç bir anneyle tanışması sonrası kendi annelik geçmişine doğru yaptığı zorlu içsel yolculuğu anlatıyor.

Kumbara

Ferit Karol'un yönettiği, Murat Kılıç ve Gülçin Kültür Şahin'in başrollerini paylaştığı Kumbara; Başka Sinema dağıtımıyla vizyona girdi.

Dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Orhan 38 yaşında bir aile babasıdır. Bir yandan ev kazası yüzünden komaya girmiş annesiyle ilgilenirken, bir yandan da kefil olduğu arkadaşı ortadan kaybolduğu için üzerine kalan borcu kapatmakla uğraşır. Bu süreçte ailesiyle de arası açılır ve giderek baba rolünü kaybeder. Taksi şoförlüğü gibi ek işler yaparak başka bir adam haline gelir."

Maşa ile Koca Ayı 4

Roly Gutierrez tarafından beyaz perdeye uyarlanan haftanın animasyonu Maşa ile Koca Ayı 4, Maşa ile ormandaki hayvan dostlarının yeni maceralarını anlatıyor.

#kültür sanat #Film #vizyon
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