İşte bu hafta vizyona giren filmler...

Türkiye'deki sinema salonlarında yılın bu hafta 4'ü yerli olmak üzere toplam 9 film vizyona girdi. İşte vizyona giren filmler…

Kuzeyli

Macera, dram, aksiyon türündeki, Robert Eggers'in yönetmenliğini üstlendiği ABD yapımı Kuzeyli (The Northman), babası Kral Horvendill'in bir işgalci ordusuna liderlik eden Fjölnir tarafından öldürülmesine şahit olan Viking prensi Amleth'in, alacağına ant içtiği intikam mücadelesini anlatıyor.

Cesur İtfaiyeci

Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak olan Cesur İtfaiyeci, babası gibi bir itfaiyeci olmanın hayalini kuran genç Georgia'nın bu hayallerinin peşinden gitmesini konu ediniyor.

Nuh'un Gemisi Cudi'de 2

Gürsel Ateş'in yönettiği komedi türündeki Nuh'un Gemisi Cudi'de 2, bir yandan Şırnak'taki belediye seçimleri etrafında gelişen olayları aktarırken, diğer yandan iki aşığın engellenemez kavuşma çabasını konu alıyor.

Kuluçka

Hırslı ve takıntılı annesini tatmin etmek için umutsuzca çabalayan genç bir kızın yaşadıklarını konu alan Kuluçka filminde, genç kız bir gün ormanda tuhaf bir yumurta bulur. Kız, yumurtayı sıcak tutarak, çatlayana kadar odasında saklar ancak yumurtanın içinden çıkan şey onun hayatını derinden etkileyecektir.

Sihirli Orman: Peri Kraliçesi

Sahavet Ahsen Kaçulu'nun yönettiği Sihirli Orman: Peri Kraliçesi, yanlışlıkla girdikleri ormandan çıkabilmek için Kraliçe Peri'yi kurtarmak durumunda kalan bir grup arkadaşın hikâyesini anlatıyor.

Cehennem Öfkesi: Ave Marie

Savaş ve aksiyon türündeki Cehennem Öfkesi: Ave Marie, vatandaşları tarafından hain olarak damgalanan Fransız uyruklu Marie DuJardin'in Amerikan askerleri tarafından bir şartla kurtarılacaktır. Peki, Marie DuJardin hayatta kalabilecek mi?

Kerr

Gerilim ve dram türündeki Kerr, yaşlı babasının cenazesi için geldiği kasabada bir cinayete tanık olan Can'ın yaşadıklarını konu alıyor. Babasının tuhaf arkadaşlarıyla tanışan Can, kapana kısılıp kaldığı kasabada olağandışı şeyler yaşanmaya başlar.

Hüddam'ın Soyu: Marid Cinleri

Mert Uzunmehmet'in yönettiği gerilim ve korku türündeki Hüddam'ın Soyu: Marid Cinleri, bir dans öğretmeni olan Hakan'ın, ailesinden miras kalan eski bir vazoda Marid kabilesinden bir cinin mühürlendiğini öğrenmesiyle gelişenleri anlatıyor.

Gün Batımı

Michel Franco'nun yönettiği Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios ve Henry Goodman başrolleri paylaştığı uluslararası ödüllü Gün Batımı filmi, Acapulco güneşinin altındaki bir tatilin şiddetli bir trajediyle yarıda kesilmesini konu ediniyor.