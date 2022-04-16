İşte bu hafta vizyona giren filmler...

Türkiye'deki sinema salonlarında yılın bu hafta 5'i yerli olmak üzere toplam 9 film vizyona girdi. İşte vizyona giren filmler…

Fantastik Canavarlar 3: Dumbledore'un Sırları

Sekiz kitaplık Harry Potter maceralarının öncesini konu alan “Fantastik Canavarlar” serisinin üçüncü filmi Fantastik Canavarlar 3: Dumbledore'un Sırları, büyücülük dünyasını kontrol edip Muggle'ların sonunu getirmeyi planlayan Grindelwald'a karşı mücadele eden Albus Dumbledore, Newt Scamander ve arkadaşlarının macera dolu hikayesini konu alıyor.

Troll: Kuyruklu Macera

Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak olan Troll: Kuyruklu Macera, babasını ve krallığı kurtarmak için arkadaşlarıyla beraber tehlikeli bir maceraya atılan Trim'in hikayesini konu ediniyor.

7 - Yedi

Buğra Kekik'in yönetmenliğini üstlendiği, Reha Özcan, Ayşenil Şamlıoğlu, Hakan Bilgin, Selahattin Taşdöğen ve Şevki Özcan’ın başrolleri paylaştığı Dram, Suç ve Gizem türündeki 7-Yedi, yedi farklı karakterin birbiriyle bağlantılı hikayelerini anlatıyor.

Stardust

Gabriel Range tarafından yönetilen, senaryosu Range ve Christopher Bell tarafından ortaklaşa yazılan Stardust, 2016 yılında hayatını kaybeden ve müzik tarihinin en önemli ikonlarından biri olan David Bowie’nin hayat hikayesini anlatıyor.

Zalo

Necati Aslan'ın yönettiği, Sermiyan Midyat, Kıvanç Baran Arslan, Tuğçe Topçu, Ersel Şibil ve Belma Mamati başrolleri paylaştığı komedi filmi Zalo, ikiz kardeşlerin yıllar sonra kesişen hayatlarını eğlenceli bir şekilde ekranlara taşıyor.

Çağrı

Dram, tarihi ve biyografi türündeki Çağrı filminin kadrosunda, Anthony Quinn, Irene Papas, Michael Ansara, Johnny Sekka, Michael Forest yer alıyor.

Azaim: Cin Mezarlığı

Korku türündeki Azaim: Cin Mezarlığı'nın kadrosunda, Lale Uçak, İbrahim Şentürk, Zeynep Sude Tekin, Cavit Özer, İsmail Şenel yer alıyor.

Lanetli Tapınak

Metin Kuru'nun yazıp yönettiği Lanetli Tapınak, Mısır tanrısı Isis'le iletişime geçmeyi başaran Lily'nin gerilim ve heyecan dolu hikayesini anlatıyor.

Çıngırak

Anne olmak için yanıp tutuşan Özge'nin korku dolu hikâyesini konu alan Çıngırak'ta, eşini yasa dışı yollarla evlat edinmeye ikna eden Özge’nin hayatı, cinler şiddetini arttırdıkça daha da korkunç bir hal almaktadır.