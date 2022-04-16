İşte bu hafta vizyona giren filmler...
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli olmak üzere toplam 9 film sinemaseverlerle buluştu.
Türkiye'deki sinema salonlarında yılın bu hafta 5'i yerli olmak üzere toplam 9 film vizyona girdi. İşte vizyona giren filmler…
Fantastik Canavarlar 3: Dumbledore'un Sırları
Sekiz kitaplık Harry Potter maceralarının öncesini konu alan “Fantastik Canavarlar” serisinin üçüncü filmi Fantastik Canavarlar 3: Dumbledore'un Sırları, büyücülük dünyasını kontrol edip Muggle'ların sonunu getirmeyi planlayan Grindelwald'a karşı mücadele eden Albus Dumbledore, Newt Scamander ve arkadaşlarının macera dolu hikayesini konu alıyor.
Troll: Kuyruklu Macera
Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak olan Troll: Kuyruklu Macera, babasını ve krallığı kurtarmak için arkadaşlarıyla beraber tehlikeli bir maceraya atılan Trim'in hikayesini konu ediniyor.
7 - Yedi
Buğra Kekik'in yönetmenliğini üstlendiği, Reha Özcan, Ayşenil Şamlıoğlu, Hakan Bilgin, Selahattin Taşdöğen ve Şevki Özcan’ın başrolleri paylaştığı Dram, Suç ve Gizem türündeki 7-Yedi, yedi farklı karakterin birbiriyle bağlantılı hikayelerini anlatıyor.
Stardust
Gabriel Range tarafından yönetilen, senaryosu Range ve Christopher Bell tarafından ortaklaşa yazılan Stardust, 2016 yılında hayatını kaybeden ve müzik tarihinin en önemli ikonlarından biri olan David Bowie’nin hayat hikayesini anlatıyor.
Zalo
Necati Aslan'ın yönettiği, Sermiyan Midyat, Kıvanç Baran Arslan, Tuğçe Topçu, Ersel Şibil ve Belma Mamati başrolleri paylaştığı komedi filmi Zalo, ikiz kardeşlerin yıllar sonra kesişen hayatlarını eğlenceli bir şekilde ekranlara taşıyor.
Çağrı
Dram, tarihi ve biyografi türündeki Çağrı filminin kadrosunda, Anthony Quinn, Irene Papas, Michael Ansara, Johnny Sekka, Michael Forest yer alıyor.
Azaim: Cin Mezarlığı
Korku türündeki Azaim: Cin Mezarlığı'nın kadrosunda, Lale Uçak, İbrahim Şentürk, Zeynep Sude Tekin, Cavit Özer, İsmail Şenel yer alıyor.
Lanetli Tapınak
Metin Kuru'nun yazıp yönettiği Lanetli Tapınak, Mısır tanrısı Isis'le iletişime geçmeyi başaran Lily'nin gerilim ve heyecan dolu hikayesini anlatıyor.
Çıngırak
Anne olmak için yanıp tutuşan Özge'nin korku dolu hikâyesini konu alan Çıngırak'ta, eşini yasa dışı yollarla evlat edinmeye ikna eden Özge’nin hayatı, cinler şiddetini arttırdıkça daha da korkunç bir hal almaktadır.
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|33
|73
|2. Fenerbahçe
|32
|59
|3. Konyaspor
|32
|58
|4. Başakşehir
|33
|54
|5. Adana Demirspor
|32
|52
|6. Alanyaspor
|33
|52
|7. Beşiktaş
|32
|50
|8. Antalyaspor
|33
|50
|9. Hatayspor
|33
|49
|10. Karagümrük
|33
|47
|11. Sivasspor
|33
|42
|12. Kayserispor
|33
|42
|13. Kasımpaşa
|32
|41
|14. Gaziantep FK
|32
|41
|15. Galatasaray
|32
|41
|16. Giresunspor
|32
|39
|17. Altay
|33
|30
|18. Rizespor
|33
|30
|19. Göztepe
|32
|27
|20. Ö.K Yeni Malatya
|32
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
|2. Ümraniye
|30
|57
|3. Bandırmaspor
|31
|55
|4. İstanbulspor
|30
|54
|5. Eyüpspor
|30
|50
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|31
|43
|8. Samsunspor
|29
|42
|9. Adanaspor
|30
|41
|10. Tuzlaspor
|30
|41
|11. Keçiörengücü
|30
|38
|12. Gençlerbirliği
|30
|38
|13. Altınordu
|31
|38
|14. Menemen Belediyespor
|30
|36
|15. Denizlispor
|30
|36
|16. Kocaelispor
|30
|36
|17. Boluspor
|29
|35
|18. Bursaspor
|30
|31
|19. Balıkesirspor
|30
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|32
|57
|5. Arsenal
|31
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|32
|52
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Brighton
|32
|40
|11. Southampton
|32
|39
|12. Crystal Palace
|31
|37
|13. Aston Villa
|31
|36
|14. Brentford
|33
|37
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|32
|23
|20. Norwich City
|32
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|32
|57
|6. Real Sociedad
|32
|55
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|31
|42
|10. Osasuna
|31
|41
|11. Espanyol
|31
|39
|12. Celta Vigo
|31
|36
|13. Elche
|32
|35
|14. Rayo Vallecano
|31
|35
|15. Getafe
|31
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|32
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|31
|22
|20. Deportivo Alaves
|32
|23